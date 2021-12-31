banner4556

Yapı Kredi uygulamasındaki güncelleme kullanıcıları kızdırdı

banner4336

Yapı Kredi uygulamasına ulaşamayan kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini dile getiriyor.

Yapı Kredi uygulamasındaki güncelleme kullanıcıları kızdırdı
banner4583

Yapı Kredi uygulamasına ulaşamayan kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini dile getiriyor.

banner4575

Yılın son işlem gününde Yapı Kredi uygulamasına erişilemiyor. İşlem yapmak isteyen banka müşterileri durumdan duydukları rahatsızlıkları sosyal medyada dile getirdi. Mobil bankacılık uygulamasını kullanmak isteyen müşteriler, güncelleme yapıldığına dair yayınlanan duyuruyla karşılaşıyor.

Bu gelişme sosyal medyada kısa zamanda en çok konuşulan konular arasına girdi. Binlerce kullanıcı YapıKredi hashtag’ı ile durumdan duydukları rahatsızlığı vurguladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çayırova’da yılbaşı denetimi
Çayırova’da yılbaşı denetimi
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349