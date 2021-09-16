Yatırımda ’domino etkisi’ TÜGİAD ile başlıyor

TÜGİAD, Türk iş insanları dernekleri tarafından kurulan Hollanda merkezli girişim sermayesi yatırım fonu Domino Ventures ile bir ilke imza attı. Genel Başkan Nilüfer Çevikel, fon sayesinde Türk girişimcilere sermaye ve stratejik destek sağlanarak yüksek getiri elde edileceğini söyledi. Fonun ilk yatırımcısı da Çevikel oldu.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu toplantısı İstanbul’da Smart Office Bulvar 216’da gerçekleşti. Genel Başkan Nilüfer Çevikel’in de katıldığı toplantıda TÜGİAD Girişimcilik Ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yatırım fonu Domino Ventures hakkında önemli bilgiler paylaştı. Çok önemli bir çalışmaya öncülük ettiklerinin altını çizen Genel Başkan Çevikel, “Girişimcilik konusu TÜGİAD’ın yakın markajında olmaya devam ediyor. Yine bir ilke imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

TÜGİAD’ın girişimcilik konusunda öncü çalışmalara imza atmaya devam ettiğinin altını çizen Genel Başkan Nilüfer Çevikel, zincire her geçen gün yeni bir halka eklendiğini belirterek, “Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonumuz, TÜGİAD’ın omurga niteliğindeki komisyonlardan biri. Genel Merkez Yönetimi olarak hem bizim, hem de komisyonlarımızın faaliyetleri her zaman öncü ve vizyon belirleyici niteliği taşıyan önemli faaliyetleri hayata geçiriyor. Türkiye’de girişimcilik kelimesi henüz fazla bilinmezken TÜGİAD bünyesinde Girişimcilik Komisyonu kurulmuştu. Bu çalışmamız, tüm Türkiye’deki girişimcilere ve start up’lara yol gösterici olarak rehberlik etmiştir. 18. Dönemimizde Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Kopuk da bu vizyona yeni bir halka ekleyerek, yatırımcı olarak günümüzde nasıl pozisyon alınması gerektiğini Türk genç girişimcilere sunuyor. Günden güne değeri daha iyi anlaşılan ve üzerinde daha çok düşünülmesi gereken girişimcilikle ilgili fark oluşturan çalışmalarımız ivme kazanarak devam edecek” diye konuştu.

TÜGİAD Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk da Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Domino Ventures hakkında, “Domino Ventures sayesinde ilk defa Türk iş insanlarının geniş katılımı ile bir yatırım fonu kurma kararı aldık. Domino, TÜGİAD öncülüğünde Türk iş insanları dernekleri tarafından kurulan Hollanda merkezli bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak tanımlanabilir. Teknolojinin gücünden yararlanan ve global pazarlarda faaliyet gösteren Türk girişimcilere sermaye ve stratejik destek sağlayarak yatırımcılara yüksek getiri sunulacak. 20 milyon euroluk sermayenin büyük kısmı yurt dışından getirilecek. Gelecek konusunda çok iyi okumalar yapan TÜGİAD üyelerinin böyle vizyoner projelerde yer almak için hevesli olduğunu görmek bizi daha da motive ediyor. Genel Başkanımız Nilüfer Çevikel’e, Komisyonumuzun çalışmalarına verdiği özel önem ve güçlü destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.

TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, Domino Ventures ile Türk girişimcilere destek olunacağını kaydetti. Nilüfer Çevikel, “20 milyon euro’luk sermaye Türk girişimcilere harcanacak. Bizler insana yatırım yapmanın önemine her zaman dikkat çektik. Şimdi de finansmana erişim sağlamakta zorlanan girişimcilere can suyu olacak bu fon sayesinde girişimciye ve girişimlere yatırım yapmış olacağız. Türk girişimcilere fon sağlayacak bu uygulamanın, hem yatırımcı hem de girişimciler için çok önemli getirileri olacak” ifadelerini kullandı.

Komisyon üyeleri, Domino Ventures tanıtımının ardından, TUGİUP Girişimci Buluşmaları çerçevesinde Sertifier Ceo’su Arda Helvacılar’dan, Inooster Ceo’su Murat Yılmaz’dan ve Yollando Ceo’su Serdar Güvenkaya’dan gerçekleştirdikleri üç başarılı start up hakkında bilgiler aldı.