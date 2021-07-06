Yazlıkçılara ev interneti kampanyası yenilendi

Vodafone, her yıl yazlık evler için sunduğu ev interneti kampanyasını yenileyerek bu yıl da hizmete sundu.
Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, şunları söyledi:“Vodafone Evde markamızla, müşterilerimizi ön plana alıp onların ihtiyaçları doğrultusunda inovatif yaklaşımlarla en iyi deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, müşteri ihtiyaçlarına uygun teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz. Yazın gelmesiyle birlikte, her yıl sunduğumuz ‘Yaza Özel Evimin İnterneti’ kampanyasını da yeniledik. Müşterilerimiz, ister yazlıklarında, isterse yayla ya da köy evlerinde olsun, internetlerini en az 2 ay kullanmak koşuluyla, yılda 300 güne kadar ücretsiz hat dondurma hakkına sahip olacak. Talep ettikleri hat dondurma süresi bittiğinde de aynı fiyattan ev internetini kullanmaya devam edecek. Kışlık internetini de bizden alıyorsa, bu hizmetini dondurmak için de herhangi bir ücret ödemeyecek. Vodafone olarak, ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerimizle müşteri deneyiminde farklılaşmaya devam edeceğiz.”