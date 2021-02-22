YD-ÜFE yıllık yüzde 32,51 artarken, aylık yüzde 1,37 azaldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Ocak ayında yıllık yüzde 32,51 arttı, aylık yüzde 1,37 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. YD-ÜFE (2010=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,37 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,58 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 32,49 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 33,07, imalatta yüzde 32,49 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 34,99, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,09, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,29 artış, enerjide yüzde 4,49 azalış, sermaye malında yüzde 30,90 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 1,35 azaldı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,42, imalatta yüzde 1,35 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,11, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,03, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,13 azalış, enerjide yüzde 6,94 artış, sermaye malında yüzde 2,21 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 4,49 ile Kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 4,49 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 45,65, ana metaller yüzde 42,17, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 37,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 4,20 ile diğer ulaşım araçları endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçlarında yüzde 4,20, diğer mamul eşyalarda yüzde 3,83, diğer metalik olmayan mineral ürünlerde yüzde 3,30 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 6,94, tütün ürünleri yüzde 4,53, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 1,05, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.