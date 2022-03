Yeni dünya Metaverse’in büyüme haritası

Yeni dünya olarak adlandırılan, hem kullanıcıların hem de işletmelerin yararlanabileceği fırsatları beraberinde getiren Metaverse, büyüme haritasını yayınladı.

İnsanların birbirleriyle, çevreyle, eşyalarla ve işletmelerle sanal bir ortam olarak etkileşime girmesine olanak sunan 3 boyutlu çevrimiçi bir sanal dünya olan Metaverse’in büyüme haritası yayınlandı. Yeni dünya olarak adlandırılan Metaverse (sanal evren) kullanıcıları, arsa alıyor fakat o aldıkları arsaları nasıl değerlendireceklerini bilmiyor. Dev oyun şirketi Wider Games, Metaverse hakkında tavsiye ve bilgilendirmede bulundu. Metaverse; bir video oyununun içine girerek sanal mağazalardan alışveriş yapmayı, dünyanın bir ucundaki arkadaşların anında ziyaret edildiği bir sanal evren sunuyor. Metaverse, sadece sanal dünyada boş gezintilerle veya hayali ev inşa etmekle sınırlı bırakmıyor. Metaverse, hem kullanıcıların hem de işletmelerin yararlanabileceği fırsatları da beraberinde getiriyor. Oyunlardan iş toplantılarına, dijital eşyalardan sanal gayrimenkullere kadar her şeyin Metaverse içinde bir yeri var.

Metaverse fırsatları

Pandemi döneminde, sosyal medya platformlarında yapılan konser ve spor etkinlikleri, sanal etkinliklerin potansiyelini gösterdi. Metaverse, hem bu etkinliklerin çok daha interaktif bir şekilde gerçekleşebilmesi hem de etkinlik içi reklam öğelerinin daha geniş bir kitleyi kolaylıkla hedefleyebilmesi için bir ortam oluşturacak. Gerçek dünyada alışverişin bir parçası olan her şeyin Metaverse evreni içerisinde de karşılık bulacak olması, şirketlerin yoğunlaşacağı noktalardan biri olacak. Bu durum giyim, seyahat, konut ve eğlence sektörlerinin tamamı için yeni fırsatlar anlamına geliyor. Sistem içerisinde alışverişin ilerleyebilmesi için bir çeşit “Metaverse ekonomisi”ne ihtiyaç duyulacak. Metaverse’in içindeki her şirketin, her evrenin kendi para birimi ve bu para birimlerinin bağlandığı ortak bir “dijital paranın” olması hedefleniyor. Metaverse’te her şirket kendi sanal evrenini, kendi iş modeline ve kaynaklarına göre tasarlayacak. Bütün bu sanal evrenlerin toplamı ise Metaverse’i oluşturacak.