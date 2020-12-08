"Yeni ekonomi politikası meyvelerini verecek"

Katar’ın ünlü gurme yiyecek ürünleri tedarikçisi Ross Qatar’ın genel müdürü Rachad Ghandour, Türk ekonomisi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Türkiye’nin az riskli ve yüksek güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Ghandour, “Türkiye’nin yabancı yatırımcılara karşı uyguladığı teşvikler motivasyonumuzu arttırıyor.” ifadelerinde bulundu.
Türkiye stratejik bir konumdaÜlkelerin tedarik zincirinde alternatifler oluşturmak zorunda olduğunu kaydeden Ghandour, “Özellikle salgın sonrasında Avrupa ülkelerinin alternatif tedarik zincirleri yaratacağını düşünüyorum. Salgın bizlere tedarik zincirinde tek bir ülkeye bağımlı kalmamak gerektiğini gösterdi. Türkiye, stratejik konumu, rekabetçi iş gücü ve gelişmiş sanayisiyle Avrupa ve Orta Doğu’nun önemli tedarikçilerinden biri olacaktır.” dedi.