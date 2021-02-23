Yeni Honda Dio Türkiye yollarına çıkıyor

Honda’nın Türkiye’de ilk defa satışa sunacağı scooter segmentindeki yeni Dio modeli, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandı. Yeni model 24 Şubattan itibaren satışa sunuluyor.

Honda’nın 2021 yılında Türkiye’de ilk defa satışa sunacağı yeni Dio modeli, scooter segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Verilen bilgiye göre, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan model güvenli ve kolay kullanımın yanı sıra yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor. Scooter segmenti giriş seviyesi modeli olan Dio; hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, verimli Smart Power (eSP) motoru, dengeli şasisi, Honda Kombine Fren Sistemi (CBS) ve geniş depolama alanı ile kullanıcılara fonksiyonel çözümler sunuyor.

Yüksek verimli Smart Power (eSP) motor

Yeni Honda Dio modeli hakkında şu bilgiler verildi: 22 kilogram ağırlığındaki 109 cc hacimli, çift supaplı ve çoklu hava soğutmalı yakıt enjeksiyonlu SOHC Smart Power (eSP) motoru ile hafif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. 47 mm çap ve 63,1 mm strok ile 10:1 sıkıştırma değerine sahip motor, 7.500 d/d’de 6,4 kW güç ve 5.570 d/d’de 9,0 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik konusunda dikkatleri üzerine çekiyor. Şehir içi sürüş kolaylığı sağlayan yeni Dio, yüksek verimli motoru ve selenin altında bulunan 4,9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Çift dişli kayış sayesinde yakıt verimliliği sağlayan model; elektronik kontrollü, fırçasız ACG marş motoru aynı zamanda alternatör görevi üstlenerek gürültüyü de azaltıyor. Euro 5 uyumluluğu sahip motosikletin Start&Stop özelliği sayesinde durduktan üç saniye sonra fren uygulandığında motor duruyor ve gaz kolu çekilerek yeniden çalıştırılıyor.

Tasarım ve donanımları

Verilen bilgiye göre, dinamik görünümü, modern çizgileri ve zarif tasarımıyla dikkat çeken yeni model; yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) ve Start&Stop fonksiyonlu Smart Power (eSP) hava soğutmalı motoruyla yüksek verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Dio, analog hız göstergesi ve LCD bilgi ekranı ile okuma kolaylığına sahip gösterge paneli gibi yenilikçi donanım özellikleri ile kullanıcılara avantaj sağlıyor. Dio, yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) özelliği sayesinde günlük kullanıma uygun şekilde hafif ancak dayanıklı yapısıyla sağlam ve dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni model, 96 kilogram boş ağırlık ile son derece hafif bir yapı sunarken aynı zamanda farklı deneyim ve becerilere sahip sürücüler için kıvrak, çevik ve kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Sağlam teleskopik çatallar ile uyumlu arka amortisör, lastikleri çevreleyen dökme alüminyum jantlar, CBS destekli fren sistemi ile de kullanıcıların sürüş güvenliği ve konforu sağlanıyor.

3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor

Dik mimari tasarıma sahip yeni Dio modeli, kullanışlı düz zemini ve 17,7 litre hacimli sele altı saklama alanı ile kullanıcılarına günlük kullanım rahatlığı sunuyor.Yeni model; inci yasemin beyazı, mat metalik siyah ve şeker kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 24 Şubat tarihinden itibaren Türkiye yollarına çıkıyor.