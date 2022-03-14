Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Oturulan konuta sahip olanlar geçen yıla göre 1 puan azalarak yüzde 57,8 hesaplandı. TÜİK verilerine göre de inşaat maliyet endeksi son bir yılda yüzde 79,91 arttı" dedi.

Oturulan konuta sahip olanlar geçen yıla göre 1 puan azalarak yüzde 57,8 olarak hesaplandı. TÜİK verilerine göre de inşaat maliyet endeksi son bir yılda yüzde 79,91 arttı. Konut sahibi olmanın son dönemde gittikçe zorlaştığını ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İnşaat maliyet endeksi 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 98,20, işçilik endeksi yüzde 41,02 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son verilerine göre de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,6 oranında artan konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 17,9 oranında artış gösterdi” dedi.

"Yeni konut üretimine ihtiyaç var"

Toplam konut satışları içinde sıfır konut satışlarının payının yüzde 30 seviyelerine kadar düştüğünü ifade eden Özelmacıklı, “Pandemi nedeniyle inşaat maliyetlerinde yaşanan fahiş artışlar sektörde ciddi daralma yaşatıyor. Buna bir de kamuya iş yapan müteahhitlerin yaşadığı finansal problemler eklenince sektör daha da olumsuz etkileniyor. Maketten konut satışına getirilecek yeni düzenlemelerin de müteahhitlerin girişimciliğini etkilemeyecek boyutta olması önemli” diye konuştu.

"Konut kredisi hacmi artmaya devam ediyor"

Özelmacıklı, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 4 Mart itibarıyla konut kredilerinin hacmi 305 milyar lirayı aştı. Bireysel krediler içerisinde konut kredilerinin payı yüzde 30 olarak gerçekleşti. Konut kredilerinin takibe dönüşüm oranı ise diğer kredilere göre en alt seviyede ve yüzde 0,3 seviyesinde devam ediyor” dedi.

"Fiyat artış hızı azalmaya başladı"

BETAM işbirliği ile hazırlanan rapora da değinen Özelmacıklı, “Rapora göre geçen yılın Şubat ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 119,3 artarak 7 bin 965 TL seviyesine ulaşmış. Ayrıca Ocak’ta 18 puan yükselen yıllık artış hızı Şubat’ta 10,2 puan seviyesinde. Yeterli arz sağlanabilirse fiyatlarda bir miktar daha normalleşme görülebilir” dedi.