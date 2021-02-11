Yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK’te başvurular başladı

Turkcell’in yeni nesil işe alım programı GNÇYTNK’in altıncı dönem başvuruları başladı. Programda, başvuru ve değerlendirme sürecini tamamlayan adaylar, tam zamanlı bir işe sahip olma şansı yakalayarak iş hayatına ilk adımlarını atacak.

Turkcell’in gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu inovatif yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK’te yeni dönem için başvurular başladı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen programda gençleri, uçtan uca deneyimleyecekleri ve başvuru aşamalarını eğlenerek tamamlayacakları bir süreç bekliyor.

Bugüne kadar gençler arasında büyük ilgiyle karşılanan program; vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı adapte olabilecek yetenekleri şirket bünyesine katmayı hedefliyor. ’Geleceğin İçin En İyisini Arıyorsan Uzaklarda Arama Çünkü Sen Turkcell’lesin’ sloganıyla başlatılan bu seneki programda, çevik ve esnek çalışma prensipleriyle sürekli gelişmeyi mümkün kılan çalışma ortamında gençler sınırlarını aşıyor. GNÇYTNK sadece Turkcell’e değil aynı zamanda Türkiye’nin genç istihdamına önemli katkı sağlıyor. Sunduğu eğitim ve gelişim imkanlarıyla gençlerin geleceğine yön vermeyi hedefliyor.

"5 yılda binden fazla gencimizi Turkcell’li yaptık"

Programın, bu yıl altıncısını düzenlemekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını vurgulayan Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “GNÇYTNK programı sayesinde beş yılda bine yakın gencimize istihdam sağladık. Program sayesinde Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek genç yetenekleri şirketimiz bünyesine katacağız. Şirket olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak sadece teknolojiye yatırım yapmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye’nin geleceği gençlerimize de yatırım yapıyoruz. Şirket olarak bu programı daha uzun yıllar geliştirerek sürdürmeyi amaçlıyoruz. Biz bu programı bir seçim süreci gibi görmekten çok, gençlerin farklı alanlarda eğitimler aldığı ve Turkcell’lilerle tanışarak kendilerini geliştirme fırsatı yakaladıkları bir platform olarak tanımlıyoruz” diye konuştu.

Tüm süreç online ortamda gerçekleşecek

Programa; 1994 yılı ve sonrasında doğan lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, yeni mezun veya en fazla iki yıl tecrübeli adaylar şirketin web adresinden başvurabilecekler. Programın son başvuru tarihi ise 1 Mart 2021 Pazartesi olarak kaydedildi. Başvuru aşamaları dahilinde adaylar; online olarak deneyimleyecekleri oyunlaştırılmış genel yetenek, İngilizce dil bilgisi ölçümü, bire bir ve departman mülakatları gibi farklı aşamalarından geçecekler. Ayrıca ilgi duydukları departmana özel hazırlanmış vaka çalışmalarına ve yarışma kurgularına da dahil olacaklar.

Adaylar, eğlenirken öğrenmelerini de amaçlayan başvuru süreci boyunca; yapay zeka uygulamaları ve akademi eğitimleri sayesinde kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaklar. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar arasından seçilecek olan GNÇYTNK’ler Turkcell’de Teknoloji ve Şebeke Yönetiminden Dijital Servislere, Satış ve Pazarlamadan Tedarik Zincirine, İnsan Kaynakları ve Hukuktan Finansa kadar pek çok farklı birimde çalışma şansını yakalayacaklar.

Ayrıca bu yılki programa katılıp Siber Güvenlik alanını tercih eden adaylar, ek olarak siber güvenlik kampına da dahil olacaklar ve bu kampta alanının en iyi profesyonellerinden güçlü bir eğitim alma fırsatını bulacaklar. Bu kamp süresince adaylar; Ddos Atak Tipleri, Bilgi Güvenliği ve Zararlı Yazılım, Erişim Ağları ve Web Güvenliği, Siber Tehdit İstihbarat, Olay Müdahale ve Tehdit Avcılığı, Dijital Adli Bilişim, Güvenlik Duvarı, Kriptoloji ve Kimlik ile Rol Yönetimi alanlarında eğitime katılacaklar. Siber Kamp’ı başarıyla tamamlayan adaylar ise, alanında tecrübeli Siber Güvenlik Uzmanları ile tam zamanlı çalışabilecek ve tecrübelerini, bilgi birikimlerini de artırabilecekler.