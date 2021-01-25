Yeni odak; ihracatçı firmalar ve dijital gelecek

2021 yılında ihracat yapan firmalara yönelik ürün ve hizmetleri hayata geçireceklerini söyleyen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, pazar yerlerinden ya da kendi web sitelerinden satış yapan KOBİ’lerin finansal süreçlerini çok daha hızlı ve etkin bir biçimde yönetebilmelerini hedeflediklerini de dile getirdi.

KOBİ’lerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmelerine olanak tanıyan online ön muhasebe programı Paraşüt, 2020 yılını yüzde 100 büyüme ile kapattı. Bu dönemde çalışan sayısını da yüzde 104 artıran şirket, pandemi sürecinde istihdama katkı sağladı. Gerçekleştirdikleri satın almalarla firmalara sundukları hizmetleri daha da geliştireceklerini söyleyen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, 2020 yılındaki çalışmaları ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

“2021 yılında odağımız e-ticaret ve e-ihracat olacak”

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni pazar ihtiyacının, firmaların e-ticarete olan ilgisini artırdığına dikkat çeken Sean X Yu, “Biz de bu kapsamda, ihracat yapan firmalara yönelik yenilikleri gündemimize aldık. Yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığımız e-ihracat geliştirmesi ile ihracat yapan firmaların Paraşüt kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Gelişimin sürekliliğine olan inancımızla 30 bini aşkın abonemize ön muhasebe hizmeti sunmanın ötesinde, onların dijital dönüşümlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olma rolünü de üstleniyoruz. Yine bu kapsamda Shopside ile pazar yerlerinden ya da kendi web sitelerinden satış yapan KOBİ’lerimizin tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getirmelerini sağlayacağız. e-Ticarete yeni giriş yapacak ve bu konuda kendisine yol gösterilmesine ihtiyaç duyan KOBİ’lerimize yönelik yeni bir hizmetimizi de çok yakında devreye alacağız. Ödeme kuruluşları ile yapacağımız iş birlikleriyle KOBİ ve mali müşavirimizin işlerini kolaylaştıracak hizmetler sunmak da bu yılki planlarımız arasında yer alıyor. Alanımızdaki en büyük teknoloji geliştiricisi olma vizyonumuzla kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları finansal hizmetleri ve bütün iş süreçlerini otomatik olarak yapabilecekleri bir dünya oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.