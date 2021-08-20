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Yeni yatırımla hedef Kuzey Amerika pazarında güçlenmek

Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Collective Spark liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 3 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Şirket bu yatırımla özellikle Kuzey Amerika pazarında güçlenmeyi hedefliyor.

Yeni yatırımla hedef Kuzey Amerika pazarında güçlenmek
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Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Collective Spark liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 3 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Şirket bu yatırımla özellikle Kuzey Amerika pazarında güçlenmeyi hedefliyor.

Yurt içinde yakaladığı başarıyı global ölçeğe taşıma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Collective Spark liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 3 milyon dolarlık yatırım aldı.

“Bu yatırım Türkiye’den dünyaya açılan teknoloji unicorn’u olma vizyonumuzun parçası”

Yeni yatırımla ilgili bilgi veren şirketin kurucu ortağı Cenk Soyak, “Yeni yatırım turumuzda aldığımız 3 milyon dolarlık yatırımla birlikte başta Kuzey Amerika olmak üzere halihazırda faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz global pazarlarda etkinliğimizi artırmayı ve yeni coğrafyalara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda Türkiye’den dünyaya açılan bir teknoloji unicorn’u olma vizyonumuzun da bir parçası. Bu hedefe doğru ilerlerken bugünlere gelmemizi sağlayan, başarımızın ardındaki müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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