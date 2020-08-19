Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 90’a ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak elektrik üretimine ilişkin paylaşım yaptı. Albayrak, Türkiye’nin milli enerji ve maden stratejisiyle elektrikte yerlilik oranında yüzde 90’a ulaştığını belirtti.
Elektrik üretiminin dağılımı hidrolik yüzde 43, yerli kömür yüzde 16,5, rüzgar yüzde 14,5, güneş yüzde 7,2, jeotermal yüzde 5,3, biyokütle yüzde 2,6, diğer kaynaklar ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.
Elektrik enerjisinde yerli kaynak oranı 2013 yılında yüzde 42,1 iken 2019 yılında bu oran yüzde 64,1’e yükseldi. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise 2017 yılında yüzde 29,64 iken geçtiğimiz yıl yüzde 48’e ulaştı.