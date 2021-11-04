‘Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün’ projesiyle bin öğrenciye ulaşılacak

Çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına hız veren Vodafone, çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir proje başlattı. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün’ sürdürülebilirlik projesiyle, Türkiye’nin farklı illerinde 7-14 yaş arası öğrencilere iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler verilecek. Proje kapsamında 1.000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

“Amaç odaklı şirket olma” hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar “Bu Atıklar Kod Yazıyor” ve “ReWorld Açık İnovasyon Programı” gibi girişimlerle e-atıkların yönetilmesine ve geri dönüştürülmesine destek veren Vodafone, şimdi de “Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” sürdürülebilirlik projesiyle, Türkiye’nin farklı illerinde 7-14 yaş arası öğrencilere çeşitli alanlarda farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, öğrencilere iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler verilecek. Eğitimlerin ardından proje katılımcıları arasında bir fikir maratonu da düzenlenecek. Proje kapsamında, gönüllülerden oluşan 50 kişilik eğitmen kadrosuyla ilk aşamada toplam 1.000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

“Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” projesi, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Çevresel sorunların tüm dünyanın ortak meselesi olduğuna dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak amaç odaklı şirket yaklaşımımızın temelinde telekomünikasyon ve iletişim teknolojileri sektörünün küresel ve yerel sorunlara çözüm olma potansiyelini ortaya çıkarmak yer alıyor. Vodafone Türkiye olarak işimizi yaparken paydaşlarımız için de değer yaratmayı etki odaklı ürün ve hizmetler, program ve projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik konusuna büyük önem veriyor ve öncelikli konularımız arasında görüyoruz. Bundan 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesiyle, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın katkılarıyla topladığımız e-atıkların geri dönüştürülmesinden elde edilen gelirle okullarda kodlama sınıfları açıyoruz. Geçen yıl başlattığımız ‘ReWorld Açık İnovasyon Programı’ ile e-atık sorununa gençlerle birlikte kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler aradık. Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” sürdürülebilirlik projesini tasarlarken ise ‘ağaç yaşken eğilir’ sözünden hareketle yola çıktık. Dünyamıza ve çevremize bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaç edindik ve çocuklarımızda çevre bilinci oluşması ve sürdürülebilirlik konusunda yetkin bireyler olmaları için “Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” projesini hayata geçirdik. Çevre sorunları hakkında çocuklarımıza küçük yaşta farkındalık kazandırmak ve alacakları eğitimlerin doğru zamanda, doğru şekilde verilmesi büyük önem taşıyor. Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak ve ileride sürdürülebilirlik farkındalığına sahip nesiller yetiştirmek, ülkemiz açısından oldukça kritik. Hem ülkemizde hem de dünyada iklim değişikliğinin etkilerini son yıllarda daha çok hissediyoruz. 2020 Avrupa’da en yüksek sıcaklıkların, Avustralya ve ABD’de yangınların, Güney Asya’da sellerin görüldüğü; aşırı hava koşullarının çeşitli olumsuz etkilerinin arttığı bir yıl oldu. Ülkemizi de etkisi altına alan ve hepimizi derinden etkileyen sel ve orman yangınları gelecek nesillerin bu alandaki farkındalığını daha da artırmamız gerektiğini ortaya koyuyor. “Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” projesiyle yapmak istediğimiz tam olarak bu. Bugüne kadar Yarını Kodlayanlar projesi ile çocuklarımıza sunduğumuz kodlama eğitimleri ile dijital becerilerini geliştirerek iyi bir ayak izi bırakmıştık. Şimdi her iki projeyi aynı hedef kitle üzerinde birleştirerek hayata geçirmeyi dolayısıyla kısa zamanda dijital becerileri gelişmiş sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Proje sonucunda eğitim alan çocukların çevre sorunlarıyla ilgili dijital çözümler üretmelerini bekleyeceğiz. Böylece çocuklarımız çevreye karşı kendi düşüncelerini ve çözümlerini üretebilecek. Dünyamızı koruma bilinci ile yetişen bireyler olarak yakın çevrelerinde iklim elçileri olabilecek. Erken yaşlarda kazanılacak çevre bilincinin gezegenimizin geleceği açısından önem taşıdığına inanıyoruz. Daha yeşil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir gezegen ancak hep birlikte çalışarak mümkün diyerek, herkesi çevresel sürdürülebilirlik konularında duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: “İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini sürekli gözlemlemekteyiz. Artan afetlerin sonucunda birçok canlı zarar görmekte. Habitat Derneği olarak bu alanda farkındalık yaratmak ve çözümler geliştirmek için uzun süredir çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu oldukça önemseyen ve bu odakta projelere imza atan kurumlar olarak Türkiye’nin farklı illerinde 7-14 yaş arası öğrencilere sürdürülebilirlik, e-atık dönüşümü, geri dönüşüm, iklim değişikliği ve afet konularında online eğitimlerin verileceği “Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” sürdürülebilirlik projesini başlatmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Proje kapsamında hedeflediğimiz 1000 öğrenciye ve dolaylı olarak ebeveynlere gerekli bilgi birikiminin ve farkındalığın kazandırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca proje kapsamında gerçekleştireceğimiz fikir maratonları ile çocukların sürdürülebilirlik alanında fikirlerini ortaya çıkarmalarına, geliştirmelerine ve hayata geçirmelerine olanak sağlayacağız. Böylelikle daha yaşanılabilir bir dünya için önemli bir adıma katkı sağlamış olacağız. Unutmayalım ki daha yaşanılabilir bir dünya ve gelecek mümkün!”

50 eğitmenle 1.000 öğrenciye ulaşacak

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülmekte olan “Yarını Kodlayanlar” projesinin bir alt kolu olarak tasarlanan “Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” projesiyle, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan 7-14 yaş arası çocuklar için iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında farkındalık kazandırmak amacıyla senkron ve asenkron eğitimler düzenlenecek. 50 kişilik bir eğitmen kadrosunun gönüllü görev yapacağı projeyle toplam 1.000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Yaklaşık 6 ay sürecek proje kapsamında, eğitici eğitimleri ve farkındalık eğitimlerinden oluşan 2 aşamalı bir program uygulanacak.

Eğiticilere aktif öğrenme yaklaşımı

Eğitici eğitimlerine Vodafone Gönüllüleri, Habitat Gönüllüleri ve eğitmenleri katılacak. İklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında verilecek eğitimler, katılımcıların içerik ve yöntemle ilgili bilgi ve beceri kazanabilecekleri, tamamen aktif öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı bir yaklaşımla hazırlanacak. Eğiticilerin yerelde kullanacakları etkinlik uygulamaları ve eğitim yöntemleri birlikte deneyimlenecek.

Farkındalık için online eğitim

Farkındalık eğitimlerine Türkiye’nin farklı illerinden 7-14 yaş arası çocuklar katılacak. Çocukların eğitime hazırlıklı gelmelerini sağlamak amacıyla merak uyandırıcı bir içerik hazırlanacak. Bu videoyu izleyen çocuklara gönüllü eğitmenler tarafından online eğitimler verilecek. Bu eğitimlerde, “Çevre Nedir?”, “Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği”, “Atıklar, Geri Dönüşüm ve Elektronik Atıklar”, “Afet Eğitimi” konuları işlenecek. Bu konuların ardından öğrencilere çevre bilinci eğitimi verilip online eğitim basamağının tamamlanması hedefleniyor. Online eğitimin bitiminde Yarını Kodlayanlar eğitimi devam edecek. Bu eğitimle de çocukların öğrendikleri bilgileri pekiştirerek dünya sorunlarına çözüm üretmeleri hedefleniyor. Çocuklar, tüm eğitimleri bittikten sonra online platformda paylaşılacak ve sürdürülebilirlik ve afet konularında farkındalıklarının artmasını sağlayacak “Peki şimdi ne yapabilirim?” içeriklerini izleyebilecek.

Son aşama kidathon olacak

“Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” projesinin son aşaması ise “kidathon” adıyla düzenlenecek yarışma olacak. İklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında 2 kademeli olarak düzenlenecek yarışmada, daha önce farkındalık eğitimlerine katılan öğrencilerden dünya sorunlarıyla ilgili çözümler üretmeleri istenecek. Minimum 150 kişinin katılımının hedeflendiği yarışmada, jüri tarafından seçilecek ilk 3 ilkokul takımına ve ilk 3 ortaokul takımına ödül verilecek.