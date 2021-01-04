Yİ-ÜFE yıllık yüzde 25,15, aylık yüzde 2,36 arttı

Yİ-ÜFE Aralık ayında yıllık yüzde 25,15, aylık yüzde 2,36 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici (YÜFE) Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 27,32 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,02, imalatta yüzde 27,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,25 ve su temininde yüzde 14,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 32,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 27,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,18, enerjide yüzde 3,24 ve sermaye malında yüzde 29,70 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,67 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,02, imalatta yüzde 2,67 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,21 azalış ve su temininde yüzde 1,18 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,47, enerjide yüzde 2,86 ve sermaye malında yüzde 1,87 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık tek azalış yüzde 17,77 ile tütün ürünleri endeksinde gerçekleşti

Yıllık azalış yüzde 17,77 ile tütün ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 56,29, metal cevherleri yüzde 48,97, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 34,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış yüzde 2,34 ile metal cevherleri endeksinde gerçekleşti

Aylık en fazla azalış; yüzde 2,34 ile metal cevherleri, yüzde 1,73 diğer mamul eşyalar, yüzde 1,21 elektrik, gaz ve üretim alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,71, tütün ürünleri yüzde 7,74, ana metaller yüzde 6,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.