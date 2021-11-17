Yıkılan metrûk bina sayısı yüzü geçti

Osmangazi Belediyesi, hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike arz eden metrûk yapıların yıkımını sürdürüyor. Son olarak İvazpaşa Mahallesi’nde bulunan bir metrûk binayı daha yıkan Osmangazi Belediyesi’nin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği metrûk bina yıkımı sayısı yüzü geçti.

Özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle mahalle sakinlerinin şikâyetine sebep olan metrûk binaların yıkılması için hummalı bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, 2021 yılında şu ana kadar toplam 71 metrûk binayı yıktı. 34 metruk binanın da mülk sahipleri tarafından yıkılmasının sağlanması ile birlikte ilçe genelinde yıkılan toplam metrûk bina sayısı 105 oldu. Ayrıca mülk sahipleri tarafından tadilatı yapılan 14 metruk binanın da metrûklüğü giderildi.

Osmangazi Belediyesi, son olarak İvazpaşa Mahallesi’nde bulunan 2 katlı metrûk binayı yıktı. Okul yanında bulunması nedeniyle öğrenciler için tehlike arz eden binanın Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılması mahalle sakinleri de oldukça memnun etti. İvazpaşa Mahalle Muhtarı Halil Özyılmaz, binanın yıkılmasıyla mahalle sakinlerinin rahat bir nefes aldığını ifade ederek, “Bina oldukça eski ve çökme tehlikesi arz ediyordu. Okul önünde bulunmasından dolayı da endişemiz daha fazlaydı. Çökme tehlikesinin yanı sıra madde bağımlıları tarafından mesken tutulması da bizler için tehlike oluşturuyordu. Osmangazi Belediyesi’ne binanın yıkılması yönünde talepte bulunduk. Talebimiz en kısa sürede sonuç verdi ve binanın yıkımı gerçekleştirildi. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine kendim ve mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Komşu mahalle Alipaşa Mahallesi Muhtarı Ali Bodur da, “İvazpaşa ve Alipaşa mahalleleri arasında bulunan sokakta yer almasından dolayı metrûk binanın yıkılması bizleri de mutlu etti. Metrûk binalar sadece çökme olduğu yada asayiş açısından sıkıntı teşkil etmiyor; aynı zamanda kent estetiğini de bozuyor. Bu yüzden yıkılmaları mahalleler için çok önemli. Bu konuda Osmangazi Belediyesi’nin çalışmaları örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nazım Ceran ise binanın önünden geçmeye korkar hale geldiklerini ifade ederek, yıkılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

“Halkımızın güvenliği için yıkımlara devam edeceğiz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede bulunan metrûk binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğine dikkat çekerek, “Metrûk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metrûk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.