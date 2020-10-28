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Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,1’e yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, daha önce yüzde 8,9 olarak açıklanan 2020 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1’e çektiklerini açıkladı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,1’e yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, daha önce yüzde 8,9 olarak açıklanan 2020 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1’e çektiklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporu sunumunda daha önce yüzde 8,9 olarak açıklanan 2020 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1’e çektiklerini söyledi. Uysal, 2021 yılı enflasyon beklentisinin ise yüzde 6,2’den yüzde 9,4’e çıkarıldığını belirtti.

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