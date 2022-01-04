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Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak

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31 Aralık gecesi Osmangazi Köprü’sünde yaşanan teknik aksaklıktan dolayı 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacak.

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak
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31 Aralık gecesi Osmangazi Köprü’sünde yaşanan teknik aksaklıktan dolayı 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacak.

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Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından yapılan açıklamada, “31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar yüzünden sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50 ile 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş olarak gerekli sistem iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz” denildi.

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