Yıldırım’da fırın ve marketlere sıkı takip

Yıldırım Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde denetimlerini arttırdı. İlçe genelinde fırınları ve marketleri mercek atına alan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti. Ürünlerin raf etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlarını da karşılaştıran ekipler, Tüketici Kanunu’na aykırı iş yapan işletmeler hakkında, yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenledi. İşletmelere hijyen kuralları hakkında bilgilendirmede bulunan ekipler, denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların mağdur edilmemesi adına denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçe genelinde ürünlerin gramajlarını, imalathane ve çalışanların temizliğini periyodik şekilde denetime tabi tutuyoruz. Ekiplerimiz, marketlerde reyonları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini ve reyon fiyatı ile kasa fiyatını karşılaştırarak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Halkın sağlığını korumak ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak önceliğimizdir” şeklinde konuştu.