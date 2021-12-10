Yıldırım’da gönülleri ısıtan destek

Yıldırım Belediyesi, ‘Yıldırım’da Çocuklar Kışa Sıcak Giriyor’ kampanyası ile ilçede yaşayan 500 ihtiyaç sahibi çocuğa bot, mont ve eşofman desteğinde bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimine hitap edecek projeleri vatandaşların istifadesine sunan Yıldırım Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, ‘Yıldırım’da Çocuklar Kışa Sıcak Giriyor’ sloganı ile yola çıkarak, 500 ihtiyaç sahibi miniğe bot, mont ve eşofman takımından oluşan kışa hazırlık paketlerini dağıttı. Soğukların yaklaşmaya başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine giyim desteği sağlayarak onların hem ihtiyaçlarını giderdiklerini hem de yüzlerini güldürdüklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olarak soğuk kış şartlarının etkisini bir nebze de olsa azaltabilmek için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarına destek olmak ve ailelerin bu süreçte yükünü hafifletmek için 500 çocuğumuza kışlık giyim desteğinde bulunduk. Bu salgın ve soğuk kış günlerinde kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.