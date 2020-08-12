Yıldız Holding’in 65 milyar TL cirosu Fahrettin Ertik’e emanet

Yıldız Holding’in Mali İşler Başkanlığı’nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Daha önce grup şirketlerinde 18 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev alan Fahrettin Günalp Ertik, Yıldız Holding’e Mali İşler Başkanı olarak yeniden katıldı. 65 milyar TL ciroya sahip Yıldız Holding’in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik, özellikle büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.
YILDIZ Holding’de Mali İşler Başkanlığı görevine Fahrettin Günalp Ertik getirildi. Yıldız Holding’de uzun yıllara dayanan başarılı geçmişiyle önemli çalışmalara imza atan Ertik, gelecek dönemde tüm iş birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak holdingin büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.
“Çalışanlarımıza sunduğumuz kariyer fırsatları açısından kıymetli bir örnek”
Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fahrettin Günalp Ertik ve ekip arkadaşlarının, tüm iş birimleriyle verimli bir şekilde çalışacağına yürekten inanıyorum. Proaktif yaklaşımlarla işlerimize katkı sağlayacak olan Ertik, Yıldız Holding’e 18 yıl önce adım atmış ve uzun yıllar farklı pozisyonlarda çalışmış değerli bir yöneticimiz. Ertik’in Yıldız Holding’de İç Denetçi olarak başladığı kariyerini, bugün 63 bin 500 çalışana ve 65 milyar TL’yi aşan ciroya sahip grubumuzda Mali İşler Başkanı olarak sürdürecek olması, grubumuzun sunduğu kariyer fırsatları açısından kıymetli örneklerden biri.”