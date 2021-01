Yılın ikinci yarısında konut ve taşıt kredilerinde talep artışı bekleniyor

Pandeminin etkisiyle ihtiyaç kredisinden talep doygunluğu görüldüğünü belirten kredi kullanımı ve hesaplama platformu üst yöneticisi Oray Durmazoğlu, “İhtiyaç kredisinde şu an pandeminin etkisiyle talep doygunluğu olduğunu gözlemliyoruz, ancak Pandemi sonrası tüketici taleplerinde sıçrama olursa, bu ihtiyaç taleplerine de yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında özellikle konut ve taşıtta talep artışı olacağını öngörüyoruz” dedi.2020’de koronavirüs salgının etkisiyle, tüm dünya genelinde ekonomik anlamda bir daralma yaşandı. Bir yandan kredilere olan talep artarken, bir yandan kamu bankaları öncülüğünde düşük faizli ve ertelemeli krediler verildi. 2021 için uzmanlar, kredi faizlerinde bir indirim beklemiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu şunları söyledi: “2020 yılı her anlamda ekonomik anlamda değişimlerin yaşandığı, beklentiler ve gerçekleşenlerin farklılaştığı bir yıl oldu. Pandemi’ye karşı ekonomik önlem olarak yapılan indirimlerle yıllardır görmediğimiz faiz oranları ve bu faiz oranlarının çeşitli etmenler neticesinde yükseldiği günler piyasa koşullarını belirledi diyebiliriz.2021’e baktığımızda ise, kredi faiz oranları için yılın ilk yarısında bir düşüş beklentimiz yok. Uzun vadeli konut kredi faizlerindeki düşüş eğrisi, konutların maliyetine yansıyacağından bu noktada belki konut fiyatlarında ilk 6 ayda gerileme görebiliriz. 2021’in ikinci yarısında Merkez Bankası’nın, enflasyon oranını aşağı çekmek için faiz indirimi yapması durumunda ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde geçtiğimiz yıl gibi olmasa da, 30-40 baz puan aralığında ciddi düşüşler olabilir. İhtiyaç kredisinde şu an pandeminin etkisiyle talep doygunluğu olduğunu gözlemliyoruz, ancak Pandemi sonrası tüketici taleplerinde sıçrama olursa, bu ihtiyaç taleplerine de yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında özellikle konut ve taşıtta talep artışı olacağını öngörüyoruz.”