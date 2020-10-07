Yıllara göre ’Fahri Trafik Müfettişi’ istatistikleri belli oldu

Polis ve Jandarma dışında sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyen kişiye Fahri Trafik Müfettişi (FTM) denilirken, yıllara göre kestikleri ceza sayıları belli oldu. Böylelikle 2019 yılındaki FTM tutağına istinaden uygulanan ceza sayısı 377 bin 893 oldu.
Medya takip kurumu Ajans Press, trafik cezaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçen yıl trafik cezaları ile alakalı 12 bin 448 haber çıkışı olduğu görüldü. Yine geçen yıl “Fahri Trafik Müfettişi” ile çıkan haber adedi ise 195 olarak kaydedilirken, Fahri Trafik Müfettişleri’nin en çok yerel basında konuşulduğu saptandı.