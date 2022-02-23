Yurtiçi Kargo, sektörünün ‘En Teknolojik Markası’ seçildi

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan NİELSENIQ’nun kontrolünde gerçekleştirilen Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey’de 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi 2021 yılında da kargo sektörünün ‘En Teknolojik Markası’ Yurtiçi Kargo oldu.

Yurtiçi Kargo, Nielsen Türkiye’nin kontrolünde Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1 C2 Ses grupları ile açık uçlu sorular yöneltilerek gerçekleştirilen Tech Brands Turkey araştırmasında kargo sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu. Araştırma sonucunda toplam 40 sektör ve alt sektörde 40 farklı marka ödüllendirildi. Yurtiçi Kargo, 2019 ve 2020 yıllarının ardından tüketiciler tarafından 2021 yılında da kargo sektörünün ‘En Teknolojik Markası’ ödülüne layık görüldü.

Enerjiden dayanıklı tüketim mallarına, gıdadan giyime, otomotivden temizliğe kadar 40 farklı kategoride markaların ödüllendirildiği Tech Brands Turkey ödül töreni Beşiktaş IF Performance Hall’de gerçekleştirildi. Gecede kargo sektörünün en teknolojik markası ödülünün sahibi olan kargo şirketinin ödülünü Yurtiçi Kargo Sistem Müdürü Cem Fırat İslam aldı.

Kargo şirketinin teknoloji yatırımları

Yapılan açıklamaya göre, mobil teknolojilerin kargo operasyonlarındaki tüm aşamalarda yoğun olarak kullanıldığı ve yazılımlarının şirket bünyesinde geliştirildiği Yurtiçi Kargo’da son yıllarda teknoloji ve dijitalleşme alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildi.

Kargo sektöründe müşterilerin kullanımına sunulan mobil uygulamayı ilk geliştiren şirketlerden biri olan Yurtiçi Kargo’nun müşterileri, ‘Kontrol Sende’ ile artık dağıtıma çıkan e-ticaret gönderilerini canlı olarak takip edebildikleri gibi kargolarını farklı adrese ya da teslim noktası ile kargo dolaplarına yönlendirebiliyor. Kargosunu iade etmek istemesi halinde ise uygulama üzerinden gönderiyi teslim almadan iade işlemini gerçekleştirebiliyor.

Kontrol Sende uygulamasının yanı sıra Teslim Noktaları ve 7/24 kargo dolapları uygulamasının da yer aldığı YK Plus projesini hayata geçiren Yurtiçi Kargo, YK Plus uygulamasının alt yapısında kullandığı teknolojiyle geçtiğimiz yıl IDC CIO ödüllerinde de jüri özel ödülünün sahibi olmuştu.

2021 yılında hayata geçirilen otomasyonlu aktarma merkezi yatırımlarına bu yıl da devam edecek olan Yurtiçi Kargo, 2022 yılı içerisinde 3 otomasyonlu aktarma merkezini daha inşa etmeyi planlıyor. 2021 yılında İstanbul Haramidere’de inşa edilen kargo şirketinin tam otomasyonlu aktarma merkezinde saatte 30 bin kargo makineler tarafından ayrıştırılabiliyor.

Yapılan yatırımların neticesinde son yıllarda gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarında birçok ödülün sahibi olan kargo şirketi, en iyi müşteri deneyimi sunan kargo şirketlerinin başında yer alırken, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin danışmanlığında Türkiye İtibar Akademisi tarafından son üç yıldır sektörün en itibarlı şirketi olarak seçildi. Yurtiçi Kargo yine Türkiye İtibar Akademisi tarafından Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan 30 marka arasında yer alan tek kargo şirketi olmayı başardı.