Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü’nde hediyeleri indirimli taşıyacak

Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü’nde hediye göndermek isteyenlerin kargosunu indirimli taşıyacak. Bugünden itibaren geçerli olan kampanya kapsamında sevdiklerine hediye göndermek isteyen kullanıcılar yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü’ne özel bir indirim kampanyası düzenliyor. Buna göre; Yurtiçi Kargo 4-20 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile bireysel gönderilerde yüzde 30 indirim uygulayacak.

Yapılan açıklamaya göre kargo şirketi, kampanya kapsamında birimlere teslim edilen 30 desiye kadar olan tüm bireysel gönderilerde yüzde 30 indirim sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ise kargo şirketinin birimlerine gittiklerinde ‘Sevgililer Günü Kampanyası’ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak. Türkiye genelinde faaliyet gösteren kargo şirketinin birimlerine getirilen ve 30 desiye kadar olan tüm bireysel gönderilerde, standart taşıma ve hizmet bedelleri üzerinden uygulanacak söz konusu indirim oranı ile ilgili detaylı bilgiye yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabilecek.

Sosyal medya hesaplarını takip edenler de indirim kazanıyor

Müşterilerine yönelik indirim kampanyaları düzenleyen kargo şirketinin yeni yılın başında duyurduğu Sosyal Medya Kampanyası da devam ediyor. 1 Ocak tarihinde başlayan kampanya kapsamında Yurtiçi Kargo’nun sosyal medyadaki resmi hesaplarını takip eden kullanıcılar gönderilerinde yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, kargo şirketinin resmi hesaplarını takip ederek özel mesaj yolu ile indirim kodu alabilecek. Kullanıcılar, aldıkları indirim kodunu adres alımlarda kurye ile şubeden teslimlerde ise operatör ile paylaştıklarında 30 desiye kadar olan bireysel gönderilerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.