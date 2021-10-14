Yurtiçi Kargo yeni otomasyon merkezini devreye aldı

Yurtiçi Kargo, saatte 30 bin kargonun işlenerek araçlara yüklenebileceği otomasyon sistemine sahip transfer merkezinin açılışını yaptı.

Pandemi döneminde Türkiye’nin 81 ilinde birim ve personel sayısını artırarak binden fazla birim ve 18 binden fazla personel sayısına ulaşan Yurtiçi Kargo, saatte 30 bin kargonun işlenerek araçlara yüklenebileceği otomasyon sistemine sahip transfer merkezinin açılışını İstanbul Esenyurt’ta yaptı. Kargo sektöründe son dönemde yaşanan talep artışı ile birlikte yatırımlarına hız veren şirket, operasyonel gücünü artıracak bir yatırıma imza atarak Avrupa’nın sayılı merkezlerinden biri olan otomasyon sistemine sahip transfer merkezini hizmete sundu. Şirket açıklamasına göre sektörde hizmet veren transfer merkezlerinin saatlik kapasitelerinin 3 katı kapasite ile çalışacak olan merkezde bir gün için bir milyona yakın kargo işlenerek araçlara dağıtılabilecek.

Arıkanlı Holding kuruluşu olan Yurtiçi Kargo’nun yeni transfer merkezi açılış töenine; Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Arıkan, Arıkanlı Holding Genel Koordinatörü Hakan Subaşı ve Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol’un katıldı.

Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Arıkan, açılışta yaptığı konuşmada pandemi döneminde özveri ile çalışmalarını sürdüren Yurtiçi Kargo çalışanlarına teşekkürlerini sunarak; “Bugün burada saatlik işleme kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük aktarma merkezinin açılışını gerçekleştireceğimiz için hem mutlu hem de gururluyum. Çünkü bu yatırımların kapasite artışının yanı sıra bizi hızlandıracağını, hızın da müşteri memnuniyetini artıracağını biliyorum. Bizim başarımızın sırrı, operasyonumuzu müşteri memnuniyeti ile birlikte artırmakta saklı bunu asla unutmayın” dedi.

Müşteri memnuniyetini ve kargo kapasitesini artıracak yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Ümit Arıkan; “Yurtiçi Kargo ailesinin bireylerini en içten dileklerimle selamlıyor, bu projemizin vatana, millete ve şirketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, açılışta yaptığı konuşmada pandemi dönemi ile birlikte ticari hayatın yanı sıra sağlıklı bir sosyal hayat için kargo sektörünün ne kadar gerekli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Salgının ortaya çıktığı dönemde sektörün büyük bir sınav verdiğini ifade eden Fatih Önyol; “Salgının ilk başladığı dönemin sektör için ne kadar zorlu olduğunu biliyorsunuz. Hem yoğunlukla başa çıkmalı hem de personelimizin sağlığını korumalıydık. Ve biz günün sonunda Yurtiçi Kargo olarak bu zorlu dönemden daha da güçlenerek çıkmayı başardık. Sadece aylar içerisinde Teslimat Noktaları, YK Plus Parça Başı Dağıtım Sistemleri, Akıllı Kargo Dolapları, Kontrol Sende gibi birçok projeyi hayata geçirmeyi başardık. Şube/Acente sayımızı binin üzerine çıkardık” diye konuştu.

Tüm tarafsız kamuoyu yoklamalarında tüketicinin ilk tercih ettiği kargo şirketi olduklarına dikkat çeken Önyol sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yurtiçi Kargo, bugün artık yapılan tüm tarafsız kamuoyu araştırmalarında, müşteri memnuniyeti ve güveninde sektöründe birinci çıkıyor. Hatta öyle bir noktaya geldik ki Yıldız Teknik Üniversitesi Yurtiçi Kargo’yu ekonomiye en çok fayda sağlayan 30 şirket arasında gösteriyor ve bu araştırmada başka bir kargo şirketi de bulunmuyor. Ekonomiye en çok fayda sağlayan 30 şirket arasında listeleniyoruz artık. Gençlerin en güvendiği markalar arasında da Yurtiçi Kargo bir kargo markası olarak ilk 10’da yer alıyor.”