Yüzlerce çalışan doğa ve iyi yaşam için birbirine meydan okudu

Kurumsal wellbeing platformu Wellbees, Covid-19 döneminde azalan fiziksel hareketliliği yeniden artırarak çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek için 11 şirketin katıldığı bir adım yarışması düzenledi. 7 ülkeden binin üzerinde çalışan katıldığı “Wellbees Challenge” kapsamında toplam 114 milyon 536 bin 650 adım atıldı.

Covid-19 döneminde çok sayıda şirketin uzaktan çalışma modeline geçmesi, sokağa çıkma kısıtlamaları ve teması azaltmak için bireysel olarak alınan evden çıkmama kararları, geçmişe nazaran daha hareketsiz bir yaşamı da beraberinde getirdi. Akademik tıp dergisi Annals of Internal Medicine’da geçen yıl yayımlanan makaleye göre dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişinin katılımıyla yapılan bir araştırma, bu dönemde fiziksel hareketsizliğin yüzde 27,3 oranında arttığını gösterdi.

Kurumsal wellbeing (esenlik) platformu Wellbees, fiziksel hareketliliğin herkese iyi gelen olumlu etkilerinden yola çıkarak, kurumlar arası bir adım yarışması başlattı. Yarışmaya; 11 şirket çalışanları katıldı. Bu şirketlerin toplam yedi ülkedeki binden fazla çalışanının katılımıyla 20 Mayıs-7 Haziran arasında düzenlenen “Wellbees Challenge”ın kazananları, 16 Haziran’da gerçekleştirilen çevrim içi ödül töreni ile açıklandı. Yarışmaya katılan tüm şirketlerden çalışanların katıldığı törende birinciler kupalarına kavuşurken, şirketlerin en çok adım atan çalışanları da birer konuşma gerçekleştirdi. Yarışmanın kazananı, toplamda 29 milyon 356 bin 544 milyon adım atarak hedefini yüzde 234,85 oranında gerçekleştiren Enerjisa Üretim oldu.

Melis Abacıoğlu: “Çalışanların kendini gerçekleştirdikleri bir dünya hedefliyoruz”

Wellbees’in Kurucusu Melis Abacıoğlu, toplamda 114 milyon 536 bin 650 adım atılan meydan okumanın aynı zamanda bir iyiliğe dönüştürüleceğini ve ÇEKÜL iş birliği ile 1.011 adet fidanın doğayla buluşturulacağını söyledi. Şimdiye kadar Wellbees uygulaması üzerinden şirketlerin kendi içlerinde düzenledikleri yarışmayı bu kez kurumlar arası bir meydan okumaya dönüştürdüklerini belirten Abacıoğlu, “Covid-19 çalışma şekillerini kalıcı olarak değiştirirken, biz de Wellbees olarak bu sürece ve çalışanların kendini gerçekleştirdikleri bir dünyaya katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda çalışanların yeniden fiziksel hareket kazanmalarını, bunu yaparken de özledikleri iş arkadaşlarıyla kavuşup, ortak bir hedef için bir araya gelmelerini sağlayacak bir kurgu oluşturduk. Adımızı yansıtan 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde düzenlediğimiz adım yarışması şirketlerden büyük ilgi gördü. Bunun yanında yaptığımız anketler katılımcıların adım ortalamalarının 19 gün süren yarışma boyunca yüzde 42 arttığını ve yarışma sonrasında da aynı oranlarda kaldığını gösteriyor. Yine katılımcıların yüzde 82’sinin bu yarışma ile yeni bir alışkanlık elde ettiğini söylemesi çok önemli bir kazanç” dedi.