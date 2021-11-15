’Z Kuşağı ve Sıfır Karbon’ diyaloğu gerçekleştirildi

‘Z Kuşağı ve Sıfır Karbon’ diyaloğu toplantısı çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki şekilde gerçekleştirildi.

Çin Elektrik Yatırım Şirketi (SPIC) organizatörlüğünde #GO!3060 Çin-Türkiye Üniversiteleri ‘Z Kuşağı ve Sıfır Karbon’ diyaloğu Beijing’de başarıyla düzenlendi. Çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki şekilde yapılan diyalog toplantısına SPIC yönetim kadrosu ve Türkiye Beijing Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra Çin ve Türkiye’den enerji, kültür ve sürdürülebilir kalkınma alanında uzman isimler, düşünce kuruluşlarından yetkililer ve ‘Z Kuşağı’ gençlik kollarından temsilciler katıldı. Katılımcıların sürdürülebilir kalkınma üzerinde derin, eşit ve dostane bir fikir alışverişi gerçekleştirdiği toplantıda, SPIC’in Adıyaman’daki güneş enerjisi projesinin internet platformunun açılış etkinliği de resmen başladı.

SPIC Direktörü ve Ticaret Birliği Başkanı Zu Bin, toplantıda yaptığı konuşmada, Çin hükümetinin belirlediği ‘Karbon seviyesini zirveye çıkarma ve daha sonra sıfıra indirme’ hedefleri yönünde attıkları adımlar ile yeşil, düşük karbonlu ve temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarında elde ettikleri başarıları ve gelecekten beklentilerini anlattı.

Zu Bin, küresel enerji devrimi trendinin, elektrik üretim sektörü için hem yeni fırsatlar hem de mücadeleler anlamına geldiğini vurguladı. 1995-2009 yılları arasında doğan Z kuşağının bu dönüşümün geleceği ve kuvveti olduğuna dikkat çeken Zu Bin, "Z kuşağının marka farkındalık seviyesi daha yüksek, onlar sürdürülebilir kalkınmanın öncüleri ve koruyucularıdır. İşte bu yüzden ’#GO!3060 Çin-Türkiye Üniversiteleri Z Kuşağı ve Sıfır Karbon Diyaloğu’nu gerçekleştirme önerisinde bulunduk. Diyalog kapsamında yapılacak bir dizi etkinlikte ’çifte karbon (karbon seviyesinin 2030 yılına kadar zirveye çıkarılması, 2060 yılına kadar da sıfıra indirilmesi)’ hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma konuları üzerinde uzmanlar, üniversite öğrencileri ve gençlik kollarını merkeze alarak yeni keşifler yapılmasını teşvik edeceğiz. Bu girişimimiz, şirketimizin geleceğe dair umutlarını ve sarsılmaz kararlılığını yansıtmaktadır" dedi.