Zimbabve’deki yatırım olanakları iş adamlarına anlatıldı

Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Charles Scott, ülkesindeki yatırım olanakları hakkında SANKON üyesi iş adamlarına bilgiler verdi.

Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Charles Scott SANKON Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Müsteşar Scott, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ilişkilere çok önem verdiğini belirtti. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin SANKON işbirliği ile daha da güçleneceğini belirten Scott, SANKON üyesi iş adamları ve iş kadınlarına ülkesindeki yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Türkiye ile Zimbabve arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Cevahiroğlu, “SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya hazırız. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Zimbabve arasındaki ilişkilere çok önem veriyor ve bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için sizlerle işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız” dedi.