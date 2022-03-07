banner4556

Zincir marketlere ayçiçek yağında stokçuluk denetimi

banner4664

Edirne’de yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi, marketlerin depoları kontrol edildi.

Zincir marketlere ayçiçek yağında stokçuluk denetimi
banner4584
banner4336

Edirne’de yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi, marketlerin depoları kontrol edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ayçiçek yağının biteceği söylentisini duyan vatandaşlar, yağ almak için marketlere koştu. Dakikalar içinde marketlere akın eden vatandaşlar, yağ alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Edirne’de birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçek yağları tükendi, raflar boş kaldı.

Yaşanan bu durumu zincir marketlerin fırsatçılığa dönüştürdüğünü iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Artan şikayetler nedeniyle Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere, temel tüketim ürünlerinde market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi.

Marketlerin raflarında 5 litrelik ayçiçek yağlarının bulunmadığı, sadece 1 ile 2 litrelik ürünlerin bulunduğu, bazı marketlerde de yağlara zam yapıldığı gözlendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar
Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666