Zorlu Enerji, Karadağ’da elektirikli araç şarj istasyonu ağı kuruyor

Zorlu Enerji, Zorlu Energy Solutions (ZES) markası ile Karadağ’ın 13 farklı şehrinde 15 adet çift soketli elektrikli araç şarj istasyonunun temini, kurulması, destek hizmetlerinin sağlanması ve uygulama entegrasyonu hizmetinin verilmesini de sağlayacak.

Sürdürülebilir ve yenilikçi bakış açısıyla büyümeye devam eden Zorlu Enerji, Zorlu Energy Solutions (ZES) markası ile Türkiye’nin 81 ilinde kurduğu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağından edindiği tecrübe ve bilgi birikimini Avrupa’nın dört bir yanına taşımak için çalışmalarına hızla başladı. Elektrikli araç ekosisteminin ve sürdürülebilir ulaşımın önemli paydaşlarından biri olma hedefi doğrultusunda stratejik planlarını oluşturan ZES, Karadağ’ın farklı şehirlerinde elektrikli araç şarj istasyon ağı kurulması amacıyla açılan ihaleyi kazandı. İhale sonucu imzalanan sözleşme ile birlikte ZES, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından yürütülen proje kapsamında çalışmalarını başlattı.

ZES’in Avrupa’daki ilk ayak izi ‘’Karadağ’’

Ülkemizin dört bir yanına yaydığı elektrikli araç şarj istasyonları ile sürücülere kesintisiz sürüş keyfi sağlayan ZES, Karadağ’ın 13 farklı şehrinde 15 adet çift soketli elektrikli araç şarj istasyonunun temini, kurulması, destek hizmetlerinin sağlanması ve uygulama entegrasyonu hizmetinin verilmesini de sağlayacak. Avrupa’nın tam merkezinde yer alan ve uluslararası ulaşım ağlarına yakınlığı sayesinde, ZES’in Avrupa’da gerçekleştirmeyi planladığı projeler için, büyük avantaj sağlayacak Karadağ Projesinin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu yatırım aynı zamanda ZES’in Avrupa’da ilk ayak izini bırakıyor olması açısından da büyük önem taşıyor.

“Hedefimiz, Avrupa’nın dört bir yanına ZES markası ile Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağımızı yaymak”

Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağı markamız ZES ile Avrupa pazarının kapılarını aralayarak, bu coğrafyaya özel iş planlarını hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Global çapta düzenlenen bir ihaleyi ülkemize kazandırdığımız için son derece mutluyuz. Zorlu Enerji olarak amacımız yalnızca ülkemizde değil yakın coğrafyada, özellikle de Avrupa’da ZES istasyonları kurmaktı. Bu ihaleyle hedefimizi gerçekleştirme yönünde ilk ve bizim için anlamlı bir adım atmış olduk. Karadağ’a taşacağımız bilgi birikimimiz ve tecrübemizle ayak izimizi bırakmak ve bunu Avrupa geneline yaymak istiyoruz. Nasıl ki, 2018 yılında kurduğumuz ZES markamızı, üç yılda Türkiye genelinde yaygınlaştırma başarısını gösterdiysek, elektrikli araç pazarının her gün geliştiği Avrupa’da da başarılı olmak üzere yola çıktık” dedi.

Elektrikli araçların artık tüm dünyanın gündeminde olduğunu vurgulayan Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Elektrikli araçların pandemiye rağmen toplam pazar içinde yüzde 100 den fazla büyümesi ve karbon azalımı odaklı işlerin de tüm dünyanın en önemli ajandalarından biri haline gelmesi elektrikli araç şarj istasyonu pazar büyümesini tetikleyecek. Bu nedenle de 2022 yılını atılım yılı olarak öngörüyoruz. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarımızda Avrupa’nın tamamına yayılmış ve belli bir pazar büyüklüğüne ulaşmış bir elektrikli araç şarj istasyonu operatörü olmayı hedefliyoruz.”