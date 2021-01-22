Zorlu Enerji kayıtlı sermaye tavanını iki katına çıkarmak üzere Yönetim Kurulu tavsiye kararı aldı

Zorlu Enerji sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla, kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltmek için Yönetim Kurulu tavsiye kararı aldı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki önde gelen şirketlerinden Zorlu Enerji, faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürmek, karını ve piyasa değerini artırmak amacıyla girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak “Sermaye piyasalarındaki değerimiz, şirketimizin gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesi için son derece önemli. Önümüzdeki dönemler için büyüme hedefimizin temelinde şirket değerimizi artırmak yer alıyor. Büyüme stratejimiz paralelinde, kayıtlı sermaye tavanımızı artırmak üzere Yönetim Kurulu tavsiye kararı kararı aldık. Bu sayede borç ve öz kaynak oranımızı iyileştirerek, güçlü yatırım planlarımızı hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zorlu Enerji olarak, son 5 senede yaklaşık 5 Milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Trakya ve Gaziantep doğal gaz dağıtım ve Osmangazi elektrik dağıtım bölgelerimizin gelişim projeksiyonuna göre öngördüğümüz projeler, yurt içi ve yurt dışı santral yatırımlarımız ve Akıllı Çözümler iş birimi planlarımız için 2021 yılı da dahil olmak üzere önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 5 Milyar TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Yönetim Kurulu üyelerinin 21 Ocak 2021 tarihinde aldığı karara aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.

“Şirketimizce bir yandan faaliyetlerimizin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken diğer yandan borç ve öz kaynak dengesini sağlıklı bir şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 3.000.000.000,00- TL (Üç milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00.- TL (Altı milyar Türk Lirası)’ye artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,

Tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,

Hedeflenen yüzde 100’e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına,

İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.”