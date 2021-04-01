Zorlu Enerji Tohum Otizm Vakfı’na elektrik desteğini sürdürdü

Zorlu Enerji, 2013 yılından bu yana Tohum Otizm Vakfı okulunun elektriğini karşılıyor.
Türkiye’nin yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, otizm hastalığının erken teşhis edilmesini ve iyileşme sürecini başlatmayı amaçlayan Tohum Otizm Vakfı’nın uzun yıllardır destekçileri arasında yer alıyor. Vakfın gerçekleştirdiği çalışmalara destek olmayı amaçlayan şirket, 2013 yılından bu yana vakfın okulunun elektriğini karşılıyor.
Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş, “Günümüzde her 54 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı tahmin ediliyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Bu anlamda doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin farkında olan ve otizmlilerin yanında olan Zorlu Enerji’ye öncelikle iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Zorlu Enerji ülkemizde özel sektör ve sivil toplum dayanışmasına örnek olacak bir modele imza atıyor ve uzun yıllardır enerji sponsorumuz olarak Vakfımızı destekliyor. Birleşmiş Milletler’in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, “Otizme Mavi Işık Yak” Kampanyası’nın Türkiye elçisi olan vakfımızın yürüteceği #otizmemaviışıkyak hareketinde de Zorlu Enerji’den ve çalışanlarından aynı desteği alacağımız için mutluyuz. Bu vesileyle herkesi ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü mavi giyemeye, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımlar yaparak kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz” dedi.
Zorlu Enerji Ailesi ‘’Otizme Mavi Işık Yak’’ kampanyasına destek olacakZorlu Grubu çatısı altında gönüllülük faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Gönüllük Programı “Kıvılcımlar Hareketi” ve Tohum Otizm Vakfı’nın birlikte organize edeceği otizm farkındalık eğitimine tüm Zorlu Grubu çalışanları davetli olacak ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde Zorlu Center ve Zorlu Holding Levent199 binası mavi ışıkla aydınlanacak. Zorlu Enerji ise otizme dikkat çekmek için bütün dünyada ilgi gören Mavi Işık Yak Kampanyası’na sosyal medya hesaplarından #otizmemaviışıkyak etiketi ile paylaşım yaparak destek verecek.