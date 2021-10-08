Zorlu Enerji’den, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak yenilik

Enerji şirketi Zorlu Enerji, abonelerine hızlı ve kolay yoldan fatura ödemelerini ve talimat işlemlerini sağlayacak uygulamayı başlattı. Uygulama sayesinde şirketin aboneleri artık fatura ödeme ve talimat işlemlerini bankalardaki işletme kodu ve abone numarası yerine sözleşme hesap numarası ile gerçekleştirebilecek.

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Zorlu Enerji, müşterilerine fatura ödemelerini ve talimat işlemlerini, sözleşme ve faturalardaki sözleşme hesap numarası ile kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilme imkanı sağlayan uygulamasını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin aboneleri artık fatura ödeme işlemlerini 21 haneden oluşan işletme kodu ve abone numarası ile ödemek yerine faturada yer alan 10 haneli sözleşme hesap numarasını girerek kolayca gerçekleştirebilecek. Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirilen uygulama ile tüketicilerin faturalarını kolayca ödemesi ve talimat işlemlerini en kolay şekilde verebilmesi amaçlanıyor. Ayrıca ’’Son ödeme tarihi sizden sorulur’’ kampanyası ile otomatik ödeme talimatı veren müşteriler fatura son ödeme tarihini çağrı merkezini arayarak diledikleri bir tarih olarak belirleyebiliyorlar.

Dijital abonelikle evden abonelik ve fatura oluşturma imkanı sağlıyor

Zorlu Enerji’nin üç ay önce başlattığı çağrı merkezi üzerinden dijital endeks ve fatura oluşturma uygulaması tüketicilerin hayatına önemli kolaylık sağladı. Uygulama sayesinde, elektrik saatleri erişilemeyecek yerlerde olması nedeniyle okunamayan her müşteri için anlık bilgilendirme SMS’i gönderiliyor. Çağrı merkezinden tam otomasyon ile müşterilerin bildirdiği endeksler işleniyor ve otomatik olarak fatura oluşuyor. İlgili faturalar SMS ve mail yolu ile dijital ortamda kullanıcılara iletiliyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 100 bin faturanın çağrı merkezi kanalı ile oluşturulmasının öngörüldüğü, faturaların aboneler tarafından oluşturulmasına da imkan tanıyan uygulamada, uygulamanın başlatıldığı ilk üç ayda 21 bin adet fatura çağrı merkezi kanalı ile oluşturuldu.

Hayata geçirdiği farklı dijital kanallarla müşterilerine dijital deneyim yaşatmayı amaçlayan şirket, yılsonuna kadar gerçekleşmesi öngörülen abonelik işlemlerinin yüzde 80’ini dijital olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.