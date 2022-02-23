Zorlu Enerji’nin Ar-Ge projesine AB’den hibe desteği

Zorlu Enerji, UFUK Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında kompozit malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla oluşturulan JIDEP (Joint Industrial Data Exchange Pipeline-Ortak Endüstriyel Veri Değişim Platformu) projesiyle yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı.

Inovasyon ve Ar-Ge ekseninde büyüme stratejisini geliştirmeye devam eden Zorlu Enerji, Avrupa Birliği tarafından araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturulan UFUK 2020 (Horizon 2020) hibe programının devamı olan UFUK Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında başvurduğu JIDEP (Joint Industrial Data Exchange Pipeline - Ortak Endüstriyel Veri Değişim Platformu) projesi için yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı. Otomotiv ve denizcilik sektörü başta olmak üzere pek çok farklı sektörde kullanılan kompozit malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amaçlanan projeyle, döngüsel ekonomiye ve atık yönetimine doğrudan katkı sağlanacak.

Dünyadaki döngüsel ekonomiye büyük katkılar sunulacak

JIDEP’ın dünyanın yönünü döngüsel ekonomi modeline çevirdiği bir dönemde daha sürdürülebilir malzeme, ürün, hizmet ve çözüm sunması yanıyla önemli bir platform olacağını belirten Zorlu Enerji ARGE Müdürü Ural Halaçoğlu, “JIDEP, toplamda 7 ülkeden 13 partnerle yürütülecek olan temelde bir araştırma geliştirme projesidir. Bu anlamda ortaya koyacağımız ürünler de laboratuvar ortamında test edilecek. Projemiz temelde üstün nitelikli bir mühendislik malzemesi olan kompozit materyalden geri dönüşüm ile elde edilebilecek ve tekrar kullanılabilecek hammaddelerin verisinin tutulduğu bir platform olacak. Örnek vermek gerekirse rüzgâr türbinlerinde kanat malzemesi olarak kullanılan kompozit malzeme geri dönüştürüldükten sonra eğer uygun bileşime sahipse denizcilik, otomotiv, bilişim gibi farklı sektörlerde de üretim amaçlı olarak kullanılıyor. Bu proje ile birlikte ortaya çıkarılacak olan platform sayesinde farklı sektörlerden pek çok oyuncu bir platformda buluşarak ihtiyaçlarını aktarabilecek ve dönüştürülmüş bu hammaddeyi kullanmak isteyen üreticiler veri platformuna erişerek, ihtiyaç duyduğu hammaddeyi platformdan sağlayabilecek. Bu platformda yapacağımız çalışmalar aracılığıyla hem sektörlere hem de döngüsel ekonomiye büyük katkılar sunacağız” şeklinde konuştu.

Türbin kanatlarının yeniden kullanıma açılması ile ekonomiye büyük katkı

Türkiye’nin 20 yılı aşkın bir süredir rüzgâr enerjisi santrali inşa ettiğini ve bugün gelinen noktada tamamlamış veya tamamlanacak olan çok fazla türbin kanadı olduğunu aktaran Halaçoğlu, WindEurope’un Mayıs 2020 tarihli ’Acceleration Wind Turbine Blade Circularity’ raporunda 2023 yılına kadar Türkiye’de 14 bin türbin kanadının (40 bin-60 bin ton) kullanımdan çıkacağını öngörüldüğünü belirterek şöyle devam etti: “Ülkemizde bulunan 355 adet rüzgâr santralinin günümüzde geldiği kurulu güç 10.6 GW seviyesindedir. İlerleyen yıllarda bu santrallerde kullanım ömrünü tamamlayacak olan kanatların toprağın altına gömülmesi veya yakılmasına alternatif olarak geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanıma açılması sektöre hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacak. Şirket olarak biz de işletmekte olduğumuz Gökçedağ Rüzgâr Enerjisi Santralimizde ömrünü tamamlamış rüzgâr türbin kanatlarının geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılmasına ilişkin platforma aktaracağımız bilgi ile döngüsel ekonomiye, atık yönetimine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.