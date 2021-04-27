Zorlu Enerji’ye Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

Zorlu Enerji, British Safety Council tarafından düzenlenen 63’üncü Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) organizasyonunda ödül almaya layık görüldü.

Çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini yüksek öncelikli konuları arasında tutan Zorlu Enerji, British Safety Council tarafından bu yıl 63’üncü kez düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü (International Safety Awards) aldı. Verilen bilgiye göre, Türkiye’den 100’ü aşkın kurumun değerlendirildiği ve sadece 15’inin ödüllendirildiği firmaların arasında yer alan Zorlu Enerji, aldığı bu ödül ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılarını ‘Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’yle tescillemiş oldu. Şirket, İş Sağlığı Güvenliği (İSG) sektörünün ilk ve en prestijli ödülü olan ‘Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü; İSG konusunu kurum kültürü olarak ele alması ile İSG hedefleri ve riskleri kontrol altına alma konularındaki uygulamaları ile almaya hak kazandı.

Ulusal mevzuat ve yükümlülüklerin ötesinde hareket ediyor

Verilen bilgiye göre, kuruluşundan bu yana İSG alanında yürüttüğü politikalarını, tüm çalışanlarının katılımını esas alarak hayata geçiren şirket, yüklenicilerinden müşterilerine ve müteahhitlerine kadar tüm paydaşlarını ve çalışanlarını İSG konusunda bilinçlendiriyor ve eğitimlerle destekliyor. İlgili yönetmelikler doğrultusunda, çalışanlarına işe başlamalarını takiben zorunlu İSG eğitimleri veren şirket, 2020 yılında bin 939 çalışanına, toplam 9 bin 578 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını tüm çalışanlarının katılımını esas alarak hayata geçiren şirket, iş birliği yaptığı yüklenici çalışanlarının tamamına da İSG eğitimi vererek, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında ulusal mevzuat ve yükümlülüklerin ötesinde hareket ediyor.