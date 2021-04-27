Zorlu Enerji’ye Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

Zorlu Enerji, British Safety Council tarafından düzenlenen 63’üncü Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) organizasyonunda ödül almaya layık görüldü.
Ulusal mevzuat ve yükümlülüklerin ötesinde hareket ediyorVerilen bilgiye göre, kuruluşundan bu yana İSG alanında yürüttüğü politikalarını, tüm çalışanlarının katılımını esas alarak hayata geçiren şirket, yüklenicilerinden müşterilerine ve müteahhitlerine kadar tüm paydaşlarını ve çalışanlarını İSG konusunda bilinçlendiriyor ve eğitimlerle destekliyor. İlgili yönetmelikler doğrultusunda, çalışanlarına işe başlamalarını takiben zorunlu İSG eğitimleri veren şirket, 2020 yılında bin 939 çalışanına, toplam 9 bin 578 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını tüm çalışanlarının katılımını esas alarak hayata geçiren şirket, iş birliği yaptığı yüklenici çalışanlarının tamamına da İSG eğitimi vererek, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında ulusal mevzuat ve yükümlülüklerin ötesinde hareket ediyor.