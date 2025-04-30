Ekonomik ömrünü tamamlayan Gazitepe Camii'nin yıkımı başladı

Silivri Belediyesi, deprem riski taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yapıların yıkımını sürdürüyor. Bu kapsamda deprem riski taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Gazitepe Camii yıkımı başlatıldı. Yerine, Osmanlı mimarisine uygun, estetik ve dayanıklı yeni bir cami yapılacak. Daha önce camide teknik ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, yıkımı bizzat başlattı.

Başkan Balcıoğlu, yapılan yeni caminin Osmanlı mimarisine uygun şekilde inşa edileceğini belirtti. İnşaat süreci boyunca vatandaşların ibadetlerini aksatmamaları için mahalleye bir mescit yapılacağını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Geçici çözümlerle değil, kalıcı değerlerle Silivri’yi geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 2023 yılında riskli yapı tespit çalışması gerçekleştirikdiğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen camimizin, olası bir depremde can kaybına yol açmaması adına Etüt Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzce yıkım programına alınmasının ardından, 29 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yıkımını gerçekleştirdik.

İbadethanelerimizin güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak önceliğimizdir. Süreci ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütmeye devam edeceğiz."