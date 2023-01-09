Ekonomist Doç. Dr. Tufaner: '2023'de gram altının fiyatı 1400 TL'yi görebilir'

2023’ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. 2023 yılının ilk toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidilmesinin muhtemelolduğunu ifade eden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Bu durum ons altın fiyatı üzerindeki baskıları hafifleterek fiyatları yukarıya doğru hareketlendirebilir. Özellikle ons altın fiyatının 2060 Doların üzerine çıkması, altında bir ralli başlatabilir. 2023’de gram altının fiyatı 1400 TL’yi görebilir” şeklinde konuştu.

“Doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor”

2023’ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell’ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak FED faiz kararını açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Dünyada enflasyon oranlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte, başta FED olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımına gittiler. Şahin duruş neticesinde doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde bir süredir baskı oluşturyor. Bir yandan enflasyonu düşürmek isteyen FED, diğer taraftan bir resesyona yol açmamak için zor bir ikilemle karşı karşıya” dedi.

“Kasım ayı verilerine bakıldığında, gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha düşük geldiği görüldü” diyen Tufaner, “Bu süreçte enflasyon kısmen de olsa kontrol altına alındığı için resesyon riski nedeniyle faiz oranlarının artma hızının azalması beklenebilir” ifadelerini kullandı.

“Fed, 25 baz puan faiz artırımına gidebilir”

FED’in, 2023 yılının ilk toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini muhtemel gören Tufaner, “Bu durum ons altın fiyatı üzerindeki baskıları hafifleterek fiyatları yukarıya doğru hareketlendirebilir. Özellikle ons altın fiyatının 2060 doların üzerine çıkması, altında bir ralli başlatabilir. 2023’de gram altının fiyatı 1400 TL’yi görebilir” diye konuştu.