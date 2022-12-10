Ekonomist Prof. Dr. Ferman'dan küresel ekonomi için kritik 2026 uyarısı

Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansına katılan Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ekonomik anlamda dengelerin küresel çapta değiştiğini vurgulayarak, “2026 yılına kadar ekopolitik açıdan daralma ve resesyon hâkim olacak” dedi. Prof. Dr. Ferman ayrıca normalleşme yılı olarak bakılan 2023 yılını da yine “büyüme dostu” olmayan bir yıl olarak nitelendirdi.

Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı ile birlikte akademi dünyasından birçok isim bir araya geldi. Özellikle pandemiden sonra en çok krize sebep olan Rusya-Ukrayna Savaşının ele alındığı konferansta, savaşın küresel çapta ekonomik boyutuna değinen Beykent Üniversitesi Rektörü ve Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman hem 2023 hem de önümüzdeki yıllar için önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Normalleşmeye geçileceği düşünülüyordu, maalesef olmadı”

Prof. Dr. Murat Ferman birçok problemin üst üste yaşandığını ve hepsinin birbirini tetiklediği bir süreç yaşandığını dile getirdiği yorumda şunları söyledi:

“İçinde yaşadığımız karmaşık bir zaman. Birçok problem üstü ütse adeta birbirini tetiklercesine birbirini daha etkili ve daha zararlı hale getirircesine aynı anda senkronize bir şekilde ortaya çıktı. Sıcak savaş, gıda, enerji, enflasyon, küresel daralma, bütün bunlar bir araya gelince ülkelerin adeta kendilerini çemberin dışına atamayacakları bir ateş çemberi oluştu. 2022 yılı bir geçiş yılı. Geçtiğimiz 2 yıla damgasını vuran pandemiden sonra bu sene başı ile birlikte normalleşmeye geçileceği düşünülüyordu. Ama maalesef özellikle bu Ukrayna’daki gelişmeler çerçevesinde gerçekleşmedi. Tam tersine üstüne birçok farklı problem ortaya çıktı.”

“2026 yılına kadar daralma ve resesyon hâkim”

Prof. Dr. Ferman ayrıca bu sebeplerden dolayı sürecin 2026 yılına kadar sıkıntılı geçebileceğinin de altını çizerek, “Demek ki önümüzdeki dönem en az 2026’ya kadar ekopolitik açıdan daralma ve resesyon hakimiyetinde ve o iklimin hâkim olduğu bir dönem olacak. Zor zamanlarda yola devam edilecek. Özellikle küresel enflasyon ile mücadelede resesyona kapı pencere açma sıkıntıları var. Dolayısıyla özellikle 2023 yılı ekonomik büyüme dostu olmayan ve problemlerin çözüm araştırmalarının devam ettiği bir başka yıl olarak karşımızda duruyor. Hazırlıklı olmak lazım ve ihtiyatlı iyimserlikte yola devam etmeliyiz” dedi.