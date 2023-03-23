Ekonomist Yüksel Okşak, AK Parti Bursa Milletvekili aday adayı oldu

Televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalarla gündemde sıkça yer alan ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı oldu.

Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, adaylık dosyasını İl Başkanlığı’na teslim etti.

Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağını belirten Okşak, projelerini meclis çatısı altında devam ettirmek istediğini söyledi.

“Gayemiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye’nin üreterek büyüyeceğini söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı Doç. Dr. Yüksel Okşak, “Türkiye yüzyılına girdiğimiz bu dönemde, Türkiye artık üreterek büyümek istiyor. Yeni dünyada yerini böyle almak istiyor. Cumhurbaşkanımız da ekonomik ve diğer alanlarda hür ve bağımsız Türkiye’ye yolculuğunu başlatmış durumda. Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek istiyoruz, bunun yolu da bağımsız bir ekonomiden geçiyor. 2016’dan beri tüm gayretler ve çabalar aslında 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bu yönde seyrediyor. Türkiye borçlanarak değil üreterek büyümek ve cari açığını kapatmak istiyor. Elbette zor zamanlardan geçiyoruz. Bir pandemi yaşadık. Pandemi sonrası enerji ve gıda krizi yaşadık. Sonrasında bir savaş yaşadık. En son bir deprem hadisesi ile karşı karşıya kaldık. Biz menzilimizden sapmıyoruz. Hep açıklamalarımızda söylüyoruz, eğer Cumhurbaşkanımızın derdi koltuk olmuş olsaydı faizi zaten yükseltir, bugünkü kuru ve enflasyonu ne Türkiye ne de dünya konuşmuyor olurdu. Çok rahat bir şekilde seçim dönemine girerdi. Gayemiz bu değil, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını sağlamak ve üreterek büyümesini sağlamak. Tüm vatandaşlarımızın da bu sürece katkı sağlayacağından eminim. Bizler de anladığımız alanda, bildiğimiz lisanda ülkemize ve memleketimize fayda sağlamak için 28. dönemde Bursa’mızdan milletvekili aday adayı olduk. Bugüne kadar ekranlarda yaptığımızı meclis çatısı altında da sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.