Ekonomistten altın piyasası değerlendirmesi

Amerikan Merkez Bankası’nın erken faiz indirimi beklentilerinin azalması altının ons fiyatında gerilemeye sebep oldu. Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Kısa vadede geri çekilmeler yaşansa da önümüzdeki süreçte ons altının yükselen hareketine devam edecektir. Gram altın tarafında ise büyük bir fiyat değişikliği olmadı” diye konuştu.

Altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Son FED toplantısında 2024 yılı içerisinde faiz indirimine gidilebileceği mesajı verilmişti. Bu mesajla beraber piyasada bir iyimserlik havası oluşmuştu. Bu iyimser havayla Dolar endeksinde bir geri çekilme, ons altın tarafında ise yukarı doğru bir ivmelenme gördük” dedi.

“Piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu”

Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde geldiğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Bazı FED yetkilileri erken faiz indirimi mesajı verse de, bu beklentinin azaldığını görüyoruz. Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksinde yükseliş yaşandı. Dolar endeksinin yükselmeye başlaması tüm piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu. ABD 10 yıllıklarında getirinin artması ons altının bir miktar geri çekilmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

Tufaner konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Kısa vadede geri çekilmeler yaşansa da önümüzdeki süreçte ons altının yükselen hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Gram altın tarafında ise büyük bir fiyat değişikliği olmadı. Bunda Dolar/TL’deki artışın ons kaybını telafi etmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz.”