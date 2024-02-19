Ekonomistten yeni kitap: Türkiye'nin ekonomi gündemine ışık tutacak

Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner’in son kitabı olan "Yönetim Ekonomisi Teori ve Uygulama" kitapseverlerle buluştu. Kitap, yönetim ekonomisi konularını teori ve uygulamalı sorularla detaylı bir şekilde ele alarak, özellikle Türkiye’ye ilişkin örnek uygulamalara vurgu yapıyor.

Yönetim ekonomisiyle ilgili temel kavramları geniş bir perspektifle işleyerek, soyut kavramları somut olaylarla açıklamayı hedefleyen İstanbul Beykent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner’in son kitabı yayınlandı. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak da hazırlanan kitap, okuyuculara anlaşılır bir biçimde kapsamlı bilgiler sunma amacı taşıyor.

1991 yılında İstanbul Fatih’te doğan Tufaner, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2019 yılında doktor unvanını, 2022 yılında ise Makro İktisat alanında doçent unvanını elde etmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda birçok akademik çalışması bulunan Tufaner, Polonya ve İtalya gibi ülkelerde misafir öğretim üyesi olarak görev almış ve alanındaki uzmanlığını TV ve gazetelerde yaptığı yorumlarla da paylaşmaktadır.

Öğrencilere, akademisyenlere ve ekonomiye ilgi duyan herkese faydalı olmasını dileyen Doç. Dr. Batuhan Tufaner’in kitabı “Yönetim Ekonomisi Teori ve Uygulama”

“Yönetim Ekonomisi Teori ve Uygulama”, kitabevlerinde ve online satış platformlarında okuyucularla buluşuyor.