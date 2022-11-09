Ekran bağımlılığı ile mücadelede kararlı adımlar

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından başlatılan proje kapsamında, ekran bağımlılığının kişiye ve topluma verdiği zarar en aza indirilmesi amacıyla Vakfın Silivri Şubesi tarafından Başkan Özgür Bedel nezaretinde Uğur Mumcu meydanında açılan stantta gençler bilinçlendirilmeye devam ediyor. Stant 3 gün açık kalacak.