Ekrem İmamoğlu: 'Bir daireyi dönüştürmek en az 4 canı kurtarmak demek'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak “Ben arkadaşlarıma şunu söylemiştim; bir daireyi dönüştürmek en az 4 canı kurtarmak demek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kartal’da bulunan Kaper Sitesi kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı. Törene İmamoğlu’nun yanı sıra Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de katılım sağladı. Kiptaş Genel Müdürü Kurt, yaptığı konuşmasında “Görevdeki ilk günümüzden beri memleketimizin geleceği için riskli yapıların yenilenmesi tercih değil zorunluluktur, dedik. Maraş merkezli depremde sonra olası İstanbul depremi Türkiye’nin en önemli gündem maddesi haline geldi. Ancak bizim hep önceliğimiz İstanbul depremi oldu ve bu çerçevede sahada ciddi icraatlar yaptık. Vatandaşlarımıza sürdürülebilir, şeffaf bir süreç yönetimi ile çözüm üretebilmek adına İstanbul yenileniyor sistemini hayata geçirdik. Bu sistem aracılığıyla 28 yıllık bir şirket olan Kiptaş’ın üç buçuk yıllık yönetim zamanımızda 1783 riskli bağımsız birime çözüm üreterek Kiptaş tarihinin en çok riskli yapıya çözüm üreten yönetimi olduk. Çok yakın zamanda bu sayıya 12 farklı projede 489 adet daha yapı eklenerek 2 bin 200 sayısının üstüne çıkacağız” dedi.

“Kartal’da 650 binanın taranmasının ardından yaklaşık 100 binanın riskli olduğunu tespit ettik”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kolları sıvadık ve en başta Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İSKİ ile birlikte Kartal olarak bir altyapı birlikteliğine başladık. Depremle ilgili Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız ortak çalışmalardan bahsetmek isterim. 6 Şubat tarihinde çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Kartal 6 Şubat’ı başka bir yerden daha hatırlıyor. 2019’da Orhantepe’deki yıkılan binadan depremle ilgili gerçeklerle tanışmış üzücü sonuçlarıyla karşılaşmıştı. Büyükşehir Belediyemizle birlikte 2022 yılında başlattığımız taramaların sonucunda Kartal’da 650 binanın taranmasının ardından yaklaşık 100 binanın riskli olduğunu birlikte tespit ettik. Büyükşehir Belediyemizle beraber kafa kafaya vererek riskli binalarla alakalı kira yardımını 4 bin 500 TL’ye çıkarttık. Kendi binasını kendisi yapmak isteyen komşularımıza faizsiz 1 milyon TL kredinin önünü açabilmek için belediye meclis kararlarını aldık." diye konuştu.

“Ben arkadaşlarıma şunu söylemiştim bir daireyi dönüştürmek en az 4 canı kurtarmak demek”

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan İBB Başkanı İmamoğlu, “Milletçe yaraları sarıyoruz. 99 depreminden sonra ne yazık ki hepimize milat olan acı bir deprem yaşadık ve binlerce insanımızı kaybettik. Canlarımıza rahmet diliyorum mekanları cennet olsun. Biz Büyükşehir olarak bu konuyu çok ciddiye alarak her anında tekniği bilimi önümüze yol haritası olarak koyduk ve top yekun bir mücadeleyle mümkün olduğunu bilerek hareket ettik. Önce tespit edilmesi sonra insanlarımızla konuşulması ve çözüme gidilmesi yolunda yoğun çabalar gösteriyoruz. Bu çabamızı caddelere sokak aralarına taşıyarak insanlarımızın sorunlarını çözme gayreti içinde olduk. Ben arkadaşlarıma şunu söylemiştim bir daireyi dönüştürmek en az 4 canı kurtarmak demek diye” ifadelerini kullandı.