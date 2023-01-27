Ekrem İmamoğlu Gemlik'te

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sürdürdüğü yurt gezileri çerçevesinde Gemlik’i ziyaret etti. Programına esnaf ziyareti ile başlayan İBB Başkanı burada vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu ardından 3. Cumhurbaşkanı Merhum Celal Bayar’ın kabrini ziyaret etti ve Umurbey’deki kırsal kalkınma ofisinin açılışına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Gemlik Belediye Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın yanı sıra, Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ve İlçe Başkanı Şükrü Aksu da eşlik etti.

İlk durak esnaflar oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bursa ziyaretinde ilk durağı Gemlik oldu. Gemlik’in en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan İmamoğlu, Gemliklilerin ilgisiyle karşılaşırken, esnaflara hayırlı işler diledi. Meydanda bulunan halk büfe önünde toplanan vatandaşlara hitaben konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, “Biz haysiyet mücadelesi veriyoruz. Belediye Başkanımız burada güzel bir belediyecilik örneği sergiliyor. Başkanımıza sahip çıkın” dedi.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıtmezarını ziyaret etti

Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde bulunan merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarını ziyaret eden İmamoğlu, burada okunan duaya eşlik etti. İmamoğlu’na Celal Bayar’ın torunu Akile Gürsoy, eski bakanlardan Turhan Tayan ve Mehmet Gazioğlu’da eşlik etti. Celal Bayar Cumhuriyet tarihimizin çok önemli isimlerinden biri, bizim hanemizde çok önemli bir yeri vardı. Celal Bayar, Osmanlının son dönemindeki işgallerin ve savaşların olduğu tarihte kendini çok özel yetiştirmiştir” dedi.

Kırsal Kalkınma Ofisinin açılışı gerçekleştirildi

Gemlik Belediyesi’nin kırsal kalkınma ofisinin açılışına katılan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, “zeytin insanın en kadim ürünüydü ve on binlerce yıldır tüketilen bir besin kaynağı. Zeytin konusunda Türkiye bir cennet, bunun tüm ülkeye ve dünyaya pazarlanması gerekli” dedi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’da Türkiye’nin en kaliteli sofralık zeytinini üreten ilçenin Gemlik olduğunu, bu kaliteli ürünün sofralara ulaşması için önemli bir adım attıklarını belirterek, İmamoğlu’na kurulan Kırsal Kalkınma Ofisinin açılışında kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle Gemlik Belediyesinin kurduğu Kırsal Kalkınma Ofisinin açılışı gerçekleştirildi.