Silivri Belediye Başkanı Bora Balcoğlu, Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için toplanan imza kampanyası kapsamında Vega AVM ve Gölet Kafe önünde açılan stantları ziyaret etti. Adalet, demokrasi ve halk iradesi için ses verdiklerini kaydeden Başkan Balcıoğlu, “İstanbul’un her meydanında olduğu gibi, Silivri’nin dört bir yanında da ‘Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ çağrısıyla imzalar atılmaya devam ediyor. Vega AVM ve Gölet Kafe önünde stantlarını açarak kampanyayı omuzlayan partililerimiz ve gönüllülerimizle bir araya geldik” ifadelerine yer verdi.

Başkan Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanlığı, Vega AVM önü, Çorlu Durağı, Uğur Mumcu Meydanı, Atatürk Meydanı, Silivri Sahili ve Gölet Kafe Önündeki stantlarda imza verilebileceğini ifade etti.

