Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.   
 Gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne getirildi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede hareketlilik yaşandı. 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silivri Haber Ajansı / Yusuf Eker (@silivrihaber)'in paylaştığı bir gönderi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb