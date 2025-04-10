Ekrem Kanburoğlu'ndan İmamoğlu'na tam destek

CHP'nin geçmiş dönem mahalle başkanlarından Ekrem Kanburoğlu, partisine ve demokrasi mücadelesine olan bağlılığını ortaya koymaya devam ediyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan destek imza kampanyasına gönülden katkı sunan Kanburoğlu, bölgedeki partililer ve örgüt yetkilileriyle birlikte sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Parti örgütüne olan sadakati, mücadelesindeki samimiyet ve halkla kurduğu güçlü bağ ile tanınan Kanburoğlu, özellikle sokaktaki yurttaşla birebir temas kurarak kampanyaya destek sağlıyor. Gönüllü olarak yürüttüğü bu çalışmalarla hem partililerin takdirini topluyor hem de örnek bir örgütçülük sergiliyor.

“MÜCADELEMİZ DEMOKRASİ, ADALET VE GELECEĞİMİZ İÇİN”

Destek çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Ekrem Kanburoğlu, “Bu sadece bir imza kampanyası değil; aynı zamanda demokrasiye, adalete ve halkın iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Ekrem İmamoğlu, halkın umudu olmuştur. Bizler de bu umudu büyütmekle görevliyiz” ifadelerini kullanarak çalışmaların anlam ve önemine vurgu yaptı.

Partililer arasında saygı ve güvenle anılan Ekrem Kanburoğlu'nun çalışmaları, örgüt içinde de büyük takdir görüyor. Vatandaşların ilgisi ve desteğiyle kampanyaya güç katmaya devam eden Kanburoğlu, CHP'nin sahadaki dinamik yüzlerinden biri.