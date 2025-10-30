Ekrem Karaberberoğlu Spor Tesisi'ne FIFA kalite onayı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Ekrem Karaberberler Futbol Altyapı Tesisleri uluslararası standartlarda futbol sahası olması özelliğiyle FIFA Quality sertifikası almaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spora, sporculara ve tesisleşmeye yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor.İlçelere kazandırılacak spor yatırımları, dünyanın takip ettiği önemli organizasyonların yanı sıra mevcuttaki altyapı tesisleri güçlendirilerek spora ve sağlıklı yaşam için şehrin sahip olduğu imkanları genişletiyor. Şehrin birçok ilçesine yeni spor sahaları, kapalı spor salonları ve sosyal donatı alanları kazandırmak için güçlü adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, şehrin futbol üssü olan, çocukların futbol ile bütünleştiği Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nin sentetik alanlarını sil baştan yeniledi.

Hayata geçirdiği projelerde yüksek standartları hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yapılan inceleme ve testler sonucunda verilen sertifika; tesisin futbol oynanabilirliği, güvenliği ve kalite standartlarının en üst seviyede olduğunu tescilledi. DOMO Slide DB Pro IE sistemine sahip saha, 27 Ağustos 2028 tarihine kadar FIFA onaylı olarak Sakaryalı sporseverlere hizmet verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, "Ekrem Karaberberler Spor Tesisleri Sakarya’mızın spor vizyonuna güç katan en önemli yatırımlarımızdan birisi oldu. FIFA tarafından onaylanan bu tesisimiz, hem yerel sporcularımıza hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kaliteye ulaşmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spora yaptığı yatırımlarla gençleri desteklemeye, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve şehrin marka değerini yükseltmeye devam edecektir. Şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.