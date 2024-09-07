Ekrem Pamuk'tan Parsel Satışı iptali açıklaması

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Silivri'deki parsel satışlarının iptal edildiğini duyurdu. Pamuk, ilçe başkanlığı olarak halkın isteklerini ilk günden itibaren dikkate aldıklarını ve bu sürecin kurumlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü vurguladı.

Pamuk'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Silivrili Hemşehrimiz; İlçe başkanlığı olarak siz değerli halkımızın isteklerini duyurmak için kurumlarımız ile istişare içinde olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Girişimlerimiz sonucu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın Silivri’de satışa çıkardığı parsel satışlarının tamamı iptal edildi ve müzayede sitesinden satışlar geri çekildi. Hükümetimiz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşımızın taleplerine kayıtsız kalmamış ve gereken adımları atmıştır."

Pamuk, parsel satışlarının iptaline yönelik desteklerinden dolayı Bakan Murat Kurum'a, Bölge Milletvekili Seda Gören Bölük'e ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Maliki Ejder Batur'a teşekkür etti.

