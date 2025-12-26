Ekrem Yalçınkaya: 'Bu Odayı Sahadan Gelen Akılla Yöneteceğiz'

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Ekrem Yalçınkaya, aktif şoför esnafı kimliğiyle adaylık sürecini anlattı; çözüm odaklı, kapsayıcı bir yönetim vurgusu yaptı.

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Ekrem Yalçınkaya, yaptığı açıklamalarda hem kendisini tanıttı hem de adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçınkaya, geçmiş dönem başkan ve yöneticilere teşekkür ederek, şoför esnafının sorumluluğunu taşıyacak bir anlayışla yola çıktıklarını ifade etti.

Sahadan Gelen Bir Esnaf

Silivri Fener doğumlu olduğunu, Değirmenköy’de ikamet ettiğini ve iki çocuk babası olduğunu belirten Yalçınkaya, halen dolmuş esnafı olarak direksiyon başında çalıştığını söyledi. “Direksiyon başında ekmek mücadelesi veren bir esnafım. Şoför arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ve beklentileri sahadan biliyorum” dedi.

Adaylık Kararının Gerekçesi

Adaylık kararını esnafın beklentileri doğrultusunda aldığını vurgulayan Yalçınkaya, oda bünyesinde kamyoncu, kamyonetçi, taksici, dolmuşçu, otobüsçü ve nakliyecilerden oluşan geniş bir üye profili bulunduğunu hatırlattı. “Sorunları bildiğimiz ve çözüm üretebileceğimize inandığımız için ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizi taşın altına koyduk. Ekibimizi her branştan, ortak akılla oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Esnafla Birebir Temas

Odaya kayıtlı yaklaşık 1200 üyenin büyük bölümünün aktif olarak sahada çalıştığını belirten Yalçınkaya, birebir temasın önemine dikkat çekti. “Her konuda esnafımızın yanında olacağız. Amacımız mağduriyetlerin üzerine gidip kalıcı çözümler üretmek” dedi.

Aileleri Kapsayan Projeler

Projelerinin yalnızca şoför esnafını değil ailelerini de kapsadığını dile getiren Yalçınkaya; yol yardım ve çekici hizmetleri, sağlık kuruluşlarıyla protokoller ve farklı sektörlerde indirim anlaşmaları üzerine çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. “Şoför esnafını düşünürken eşini, çocuğunu, ailesini ve aracını birlikte düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Geçmişe ve Emeğe Saygı

Konuşmasında mevcut başkan Recep Akıncı’nın çalışmalarına saygı duyduğunu ifade eden Yalçınkaya, geçmiş dönemlerde görev yapan isimlere teşekkür etti. Merhum Semih Öztürk, Necmi Alpay, Arif Tezel, Raif Sönmez, Mehmet Engindeniz, Yılmaz Sakarya, Bekir Çakır ve Zafer Aşkın’ı rahmetle anan Yalçınkaya, Nevzat Sezen ve tüm yöneticilere de emeklerinden dolayı şükranlarını sundu.

“Bu Görev Ciddi Bir Sorumluluktur”

Oda başkanlığının büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Yalçınkaya, “Alınan her karar sahada çalışan esnafımızın hayatına doğrudan etki ediyor. Bu bilinçle gece gündüz demeden çalışmak ve odamızı herkesin kendini ait hissettiği bir yapı haline getirmek için aday olduk” diyerek sözlerini tamamladı.